¿Sanción confirmada para Independiente y Universidad de Chile por CONMEBOL?

La violencia se apoderó del fútbol una vez más y lo que se vivió ayer en la cancha de Independiente quedará en los libros de la historia negra del fútbol sudamericano. Hay 19 hinchas de Universidad de Chile que están siendo atendidos y uno de ellos, muy grave. 111 detenidos y un estadio que fue el escenario de una barbarie.
Sin embargo, muchos hinchas se preguntan que pasará con el partido, su resultado y cómo seguirá la situación.
Qué sanción le dieron a Independiente y U de Chile
Lo que trascendió en los medios de comunicación fue que Independiente y U de Chile estaban descalificados de la Copa Sudamericana 2025. Además, supuestamente ambos no podrían jugar torneos internacionales hasta 2028 y el Estadio Libertadores de América está inhabilitado para CONMEBOL por tiempo indeterminado.
Sin embargo, era un comunicado falso ya que todavía no hay resolución final sobre lo que sucederá con Independiente y U de Chile.
Así quedó el Libertadores de América tras los incidentes
La gente llegó a la cancha para ver un espectáculo deportivo, pero nada de eso pasó. Enfrentamientos entre la hinchada de Independiente y Universidad de Chile concluyeron con el partido cancelado, 19 heridos chilenos y 111 detenidos. También, hubo gente del Rojo que fue herida por los proyectiles que se lanzaban desde la tribuna superior del LDA. Así quedó el estadio de Independiente tras los incidentes contra la Universidad de Chile.
Las imágenes difundidas ganaron mucha repercusión en redes sociales por los destrozos que se muestran.
Cómo es el estado de salud de los hinchas chilenos
Según el reporte difundido, son 19 los hinchas chilenos heridos y uno de ellos en situación delicada. Están internados en el Hospital Fiorito y la Fiscalía 4 de Avellaneda lleva la causa que actualmente cuenta con 111 detenidos, según lo confirmó Ariel Alarcón, agregado de la policía chilena en Buenos Aires.
Nombres e información oficial de los hinchas heridos
Según el reporte del Hospital Fiorito de Avellaneda, estos son los hinchas de la U que tuvieron que ser atendidos.
- Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.
- Jaime Mora, cirugía por fractura.
- Pablo Mora, politraumatismo.
- Brayan Martínez, apuñalado.
- Ignacio Castro, sutura en la cabeza.
- Diego Trujillo, politraumatismo.
- Sebastián Aliste, politraumatismo.
- Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.
- Hian Abreu, politraumatismo.
- Carlos Mesa, politraumatismo.
- Román Silva, politraumatismo.
- Victoria Neira, politraumatismo.
- Andrés Villlalobos, traumatismo de cráneo (en observación)
- Diego Montero, apuñalado en tórax superior y traumatismo de cráneo
- Renato Urbina, traumatismo de cráneo
- Joaquín Vaina, politraumatismo
- Rubén Torres, politraumatismo
- José Acuiada, politraumatismo
- Patricio Valenzuela, politraumatismo