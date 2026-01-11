San Martín y la conformación de su equipo

San Martín continua con la conformación de su equipo para el 2026 y poder regresar a primer división. El club de la Ciudadela dió a conocer distintas novedades en los últimos días: Matías García, mediocampista de 34 años, regresó de su préstamo al Club Aldosivi y formará parte del plantel dirigido por Andrés Yllana para la temporada 2026; Nicolás Ferreyra, defensor central de 32 años, con último paso por Deportes La Serena de Chile, firmó su contrato y se convirtió en nuevo jugador de la entidad; el arquero Juan Jaime, surgido en las inferiores de la entidad, renovó su contrato y continuará en esta temporada. También se informó que el jugador, Juan Orellana, fue cedido a préstamo por un año con opción de compra al Club Ferrocarril Oeste.