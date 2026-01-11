Deportes

San Martín y la conformación de su equipo

Matías García, mediocampista de 34 años, regresó de su préstamo al Club Aldosivi.

Sol Alvarez Natale

11 de enero de 2026,

San Martín continua con la conformación de su equipo para el 2026 y poder regresar a primer división. El club de la Ciudadela dió a conocer distintas novedades en los últimos días: Matías García, mediocampista de 34 años, regresó de su préstamo al Club Aldosivi y formará parte del plantel dirigido por Andrés Yllana para la temporada 2026; Nicolás Ferreyra, defensor central de 32 años, con último paso por Deportes La Serena de Chile, firmó su contrato y se convirtió en nuevo jugador de la entidad; el arquero Juan Jaime, surgido en las inferiores de la entidad, renovó su contrato y continuará en esta temporada. También se informó que el jugador, Juan Orellana, fue cedido a préstamo por un año con opción de compra al Club Ferrocarril Oeste.

