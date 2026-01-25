Deportes

San Martín empató 0-0 con Güemes en Santiago del Estero

En el Estadio Arturo “Jiya” Miranda, el “Santo” igualó sin goles en su segundo amistoso y sumó minutos de preparación.

Redacción Vía Tucumán

25 de enero de 2026,

El partido terminó 0-0 en el Jiya Miranda, con variantes en el complemento para ajustar el funcionamiento.

El Club Atlético San Martín cerró su segundo amistoso con un empate 0-0 ante Güemes en el Estadio Arturo “Jiya” Miranda, en Santiago del Estero. El partido terminó sin goles y sirvió como una nueva prueba de preparación.

Resultado y sede

El encuentro se disputó en el Estadio Arturo “Jiya” Miranda y finalizó 0 a 0, sin diferencias en el marcador entre San Martín y Güemes.

Cambios informados

En el cierre del amistoso, el club comunicó dos modificaciones:

  • Ingresaron Juan Jaime y Aníbal Paz
  • Salieron Nahuel Manganelli y Nicolás Moreno
