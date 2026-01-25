San Martín empató 0-0 con Güemes en Santiago del Estero

El Club Atlético San Martín cerró su segundo amistoso con un empate 0-0 ante Güemes en el Estadio Arturo “Jiya” Miranda, en Santiago del Estero. El partido terminó sin goles y sirvió como una nueva prueba de preparación.

Resultado y sede

El encuentro se disputó en el Estadio Arturo “Jiya” Miranda y finalizó 0 a 0, sin diferencias en el marcador entre San Martín y Güemes.

Cambios informados

En el cierre del amistoso, el club comunicó dos modificaciones: