Finalmente, después de varios intentos de la Asociación del Fútbol Argentino para que se le den los puntos a la Selección Argentina por el partido suspendido en Brasil, la FIFA sacó el último fallo y terminó por rechazar la apelación y obliga a jugar el partido.

El encuentro se iba a disputar el pasado 5 de septiembre de 2021 en la ciudad de San Pablo, en el Arena do Corinthinas, en lo que iba a ser el primer duelo entre ambas selecciones tras la consagración en la Copa América. Sin embargo, a solo 5 minutos de haber iniciado el encuentro, un agente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria hizo que el duelo quede suspendido tras invadir el campo de juego.

Lionel Messi y Neymar el día de la suspensión en San Pablo. Brasil y Argentina "deben" ese partido por las Eliminatorias Sudamericanas. (AP)

En ese marco, la FIFA no hizo lugar al pedido de la Argentina para que el partido se le dé por ganado y le dio parte de razón a Brasil. Con multas light a nivel económico, obligó a que el partido se juegue y prohíbe que jueguen los jugadores que en ese momento venían de Inglaterra: Dibu Martínez, Gio Lo Celso, Cuti Romero y Emi Buendía.

Tras la presentación de los abogados de la AFA, la Comisión de Apelación de la FIFA no dio lugar al recurso de apelación que había presentado la AFA para no completar los 84 minutos que faltaban del encuentro suspendido. Sólo se aceptó rebajar la multa económica, aunque lo sustancial era no volver a jugar el partido.

Cuándo se disputará el encuentro entre Brasil y Argentina

El primer fallo de la FIFA obligaba a que el encuentro se dispute el próximo 22 de septiembre, a tan solo dos meses del mundial. Esto no le cae nada bien al cuerpo técnico por el estrés que significa jugar con Brasil, por más que esos puntos no cambien la discusión ni la clasificación al Mundial de Qatar.

El duelo entre argentinos y brasileños se jugaría el próximo 22 de septiembre. Foto: Mariana Villa

En principio, la primera carta que envió FIFA sostenía que este partido se debía disputar en tierras brasileñas. Sin embargo, Gonzalo Belloso, el representante del ente para el fútbol sudamericano, aclaró que el encuentro se disputará cuándo y dónde le convengan a ambas selecciones.