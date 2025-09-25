River, afuera de la Copa Libertadores: empezó ganando, expulsaron a Acuña y perdió 3 a 1 con Palmeiras

River llegó a Brasil con la ilusión de dar vuelta el 2 a 1 en contra del partido de ida en el Monumental frente a Palmeiras, por los cuartos de final de Copa Libertadores.

El envión de los primeros minutos lo llevaron a convertir rápido. Con gol de Maxi Salas, el milagro parecía posible: ahora estaban en igualdad de condiciones. Juanfer Quinteros ejecutó desde la izquierda y el exRacing logró cabecear al primer palo para poner a River Plate 1 a 0.

Pero el partido comenzó a picarse y la ilusión a desvanecerse. En el segundo tiempo, apenas a los 5’, Vitor Roque lo empató. Cabeceó un centro pasado desde la izquierda, que Armani rechazó corto: el delantero no falló tras el rebote.

Penal, expulsión y adiós a la Copa Libertadores

Con un global 3 a 2 abajo, River no se rendía. Pero a los a 41’ ST, Acuña le cometió infracción a Torres cuando había picado para un mano a mano con Armani. El “Huevo” ya tenía amarilla y el árbitro no dudó: roja para el campeón del mundo y penal para el local.

Tras los manotazos y el tumulto, finalmente el “Flaco” López pateó el penal con autoridad. Remató fuerte y al medio ante Armani, que se la había jugado por la derecha.

El Millonario bajó los brazos y, nuevamente López, le puso el broche de oro al pase del equipo brasileño a semis. A los 48′, lo asiste, el jugador argentino se dio vuelta en velocidad, encaró al “Pulpo” para rematar al ángulo izquierdo.

Así, River le dijo adiós a la competencia continental este año. Palmeiras, por su lado, deberá esperar al ganador entre Liga de Quita y San Pablo, que será su rival en semis.