Concepción: reconocimiento a Fusión Vóley y proyecto para una liga local

Las jugadoras de Fusión Vóley fueron reconocidas en Concepción tras su participación en la Liga del Sur, torneo en el que el equipo volvió a meterse en la definición y terminó como subcampeón. El intendente de “La Perla del Sur”, doctor Alejandro Molinuevo, recibió al plantel y valoró el recorrido deportivo que las llevó, una vez más, a disputar la instancia final.

Fusión se caracteriza por ser un equipo integrado por jugadoras de distintas localidades, un rasgo que le da identidad propia: entrenar, viajar y competir como un solo grupo, con un objetivo común.

En el encuentro, el jefe municipal subrayó la importancia de seguir impulsando el deporte femenino y adelantó la intención de avanzar con la creación de una liga local de vóley, con acompañamiento del municipio.

El reconocimiento apuntó a destacar el esfuerzo sostenido detrás del resultado: la constancia del entrenamiento, la perseverancia ante la competencia y el valor del trabajo en equipo que sostiene al vóley femenino en la región.