Real Madrid vs Atlético de Madrid: dónde ver en vivo la semifinal de la Supercopa de España

Este jueves 8 de enero, desde las 16:00 hs en Argentina, el Real Madrid de Franco Mastantuono se enfrenta al Atlético de los argentinos por las semifinales de la Supercopa de España. El encuentro se juega en Arabia Saudita, como lo es habitual durante los últimos años en este tipo de competencias.

Dónde ver en vivo el Real Madrid vs Atlético de Madrid por la Supercopa de España

Este tipo de encuentros suelen ser difíciles de sintonizar desde Argentina, pero de todas maneras hay opciones para que los fanáticos del fútbol se puedan prender a la transmisión. Esta vez, la semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, se podrá ver por Flow Sports y Movistar Eventos.

Aurelien Tchouameni del Real Madrid controla el balón frente a Antoine Griezmann del Atlético de Madrid en el encuentro de la liga española el sábado 8 de febrero del 2025. (AP Foto/Manu Fernandez)

El derbi, antes de una nueva final con Barcelona

Ayer, en el mismo horario, el Barcelona de Hansi Flick aplastó 5 a 0 al Athletic de Bilbao con goles de Ferrán Torres, Fermín López, Roony Bardghji y Raphinha (x2) en la primera semifinal y espera a un rival de Madrid. El ganador del encuentro de hoy llegará entonado al encuentro consagratorio por venir de vencer a uno de sus máximos rivales, mientras que los de Cataluña tendrán un día más de descanso.

Supercopa de España. Barcelona fue una máquina y goleó 5-0 al Athletic de Bilbao. (AP)

Dos bajas importantes

El Colchonero de Diego Simeone no podrá contar con Nicolás González, mientras que Xabi Alonso no cito a Kylian Mbappé. Ambos arrastran problemas físicos y no podrán estar presentes en este importante duelo.

Nico González y el posteo para Julián Álvarez (Instagram)

Ficha técnica del Real Madrid vs Atlético Madrid