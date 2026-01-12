Deportes

Quienes son los jugadores de Tucumán Central

Que conformarán el equipo superior que va a la final del Torneo Regional Amateurs, Región Norte.

Redacción Vía Tucumán

12 de enero de 2026,

Tucumán Central.

Estos son los integrantes del equipo de Tucumán Central que logró clasificarse para la final del Torneo Regional Amateurs, Región Norte.

Los jugadores son los siguientes:

Daniel Moyano, Nicolás Tonini, Franco Barrera, Julio Escobar, Damián Ovejero, Exequiel Martínez, Patricio Krupoviesa, César Abregú, Víctor Castaño, Carlos Juárez, Carlos Cisneros, Matias Smith, Franco Flores, Matías Perdigón, Bruno Medina, Diego Velardez, Felipe Estrada, Nelson Martínez Llanos. Director Técnico: Walter Arrieta

