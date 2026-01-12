Quienes son los jugadores de Tucumán Central

Estos son los integrantes del equipo de Tucumán Central que logró clasificarse para la final del Torneo Regional Amateurs, Región Norte.

Los jugadores son los siguientes:

Daniel Moyano, Nicolás Tonini, Franco Barrera, Julio Escobar, Damián Ovejero, Exequiel Martínez, Patricio Krupoviesa, César Abregú, Víctor Castaño, Carlos Juárez, Carlos Cisneros, Matias Smith, Franco Flores, Matías Perdigón, Bruno Medina, Diego Velardez, Felipe Estrada, Nelson Martínez Llanos. Director Técnico: Walter Arrieta