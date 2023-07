Quién es el argentino que decidió crear una barra exclusiva para alentar a Lionel Messi en Estados Unidos

La llegada de Lionel Messi al club Inter de Miami revolucionó por completo la ciudad y el país norteamericano. Desde la llegada de David Beckham a la MLS que no se vivía tanto furor como el que se vive con el arribo del capitán de la Selección Argentina al equipo del Tata Martino. Tal es así que un hincha argentino decidió crear un grupo muy especial que seguirá exclusivamente los pasos del campeón del mundo por el torneo de Estados Unidos.

Hace poco más de un mes, más precisamente el 7 de junio, Lionel Messi comunicó en una entrevista con los medios catalanes, Mundo Deportivo y Sport, la decisión de continuar su carrera en Inter de Miami. “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, dijo en su momento el astro rosarino.

Messi será presentado en Inter de Miami el próximo domingo 16 de julio

Tras los dichos del “10″, desde la franquicia de Florida oficializaron su arribo a través de un video compartido en redes sociales. Además, días más tarde se conoció que sus ex compañeros en Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba compartirían equipo nuevamente junto a él.

Messi, Busquets y Jordi Alba futuro compañeros en Inter de Miami

Messías 305: la barra que seguirá a Messi a todos lados

El revuelo que generó la noticia en la “capital hispanoamericana” fue tanto que un grupo de habitantes argentinos y admiradores del campeón del mundo decidieron crear un grupo denominado “Messías 305″, autoproclamado como el primer grupo de hinchas de Messi en el mundo.

El recibimiento de Messías 305 para el campeón del mundo Foto: via

La idea es de Julio Iglesias, un argentino que reside en Miami hace 23 años, quien explicó que la idea surgió “en una comida con unos amigos que habían venido de Argentina”.

Los hinchas ya tuvieron su fiesta de presentación ante la ciudad para que los conozcan y comenzar a captar seguidores, tanto en redes sociales como aquellos que quieran sumarse al grupo.

Logo de Messías 305, la barra de Messi en Miami Foto: via

Además, cuentan con un logo muy particular y en dialogo con Olé, Iglesias explicó, primeramente, que su nombre tiene “Messías” para que “no apareciera el nombre de Messi por cuestiones legales” y el 305 “porque es el código de nosotros en Miami”. El peculiar cocodrilo en el centro hace referencia a la ciudad y fue elegido por votación dentro del grupo.

Por último explicó que se prepara una gran fiesta de los “messías” para el debut del crack argentino y llamó a todo aquel que quiera unirse a la hinchada o ayudarlos, puede hacerlo a través de redes sociales.