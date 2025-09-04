Punto por punto: esta es la sanción de CONMEBOL que recae sobre Independiente

El fallo histórico de CONMEBOL sorprendió a todos, especialmente a los hinchas de Independiente, que venían especulando con la posibilidad de terminar de jugar el partido contra U de Chile, por Copa Sudamericana, sin público y en cancha neutral.

El organismo con sede en Paraguay determinó que el Rojo quede descalificado y sea el club chileno quien avance a los cuartos, donde ya espera Alianza Lima.

El fallo disponible en el portal de CONMEBOL incluye otras sanciones, algunas de estas también afectan a la U. La única buena noticia que puede destacarse para los del Rojo es que la exclusión no se extenderá para futuras competiciones.

Los clubes cuentan con 7 días para apelar la decisión del organismo, cuya cuota tiene un valor de 3000USD.

Punto por punto, estas son las sanciones que pesan sobre Independiente

El fallo de Conmebol detalla:

Descalificar al Club Atlético Independiente de la presente edición de la CONMEBOL Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones.

Obligación de jugar a puertas cerradas sus siguientes 7 partidos en condición de local en competiciones CONMEBOL y los 7 siguientes partidos en condición de visitante, sin hinchada propia.

Multa de USD150.000 y Multa de USD100.000 por la infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL.

Para la U de Chile las sanciones son las mismas, salvo que continúa en la competencia. La multa económica, por otro lado, es mayor: un total de USD270.000.

Además, ambos equipos, en sus próximos partidos CONMEBOL de local, deberán exhibir un cartel con la frase “Basta de racismo, discriminación y violencia” al inicio del encuentro. También publicar en las redes sociales oficiales de los Clubes una campaña comunicacional con la misma frase durante los tres días previos a su próximo partido.