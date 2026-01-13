Preseleccionado de hockey Categoría Primera en damas

La Federación Catamarqueña Amateur de Hockey sobre Césped y Pista oficializó la convocatoria para el preseleccionado de hockey de Primera Damas, en el marco del “Nuevo Proceso 2026 Ascenso A”. La nómina reúne jugadoras de distintos clubes y perfila el inicio de una etapa de trabajo orientada a consolidar el plantel que afrontará los compromisos de la temporada.
Convocatoria para Primera Damas
La entidad difundió el listado de citadas para el preseleccionado, diferenciando jugadoras de campo y arqueras, junto con la conformación del cuerpo técnico y preparación física.
Jugadoras convocadas
- Arana Manennti
- Irupe Rodriguez
- Fernanda Villagra
- Brisa Breppe
- Sofia Carrizo
- Malena Plaza Tolosa
- Milagros Romero
- Keyla Rodríguez
- Sofia Vera
- Ludmila del Valle
- Gabriela Plaza Tolosa
- Ciigali Paez Olivera
- Milagros Acevedo
- Juliana Aguirre
- Magali Paez
- Maria Ariaz
- Gabriela Segura
- Ana Bazán
- Lourdes Córdoba
- Lorena Yramay
- Martína Reartez
- Sol de la Peña
- Morena Barrio
- Noel Belmonte
- Isabel Bulacios
- Adolfina Tula
- Agustina Tula
- Brunellia Valez
- Morena Tolosa
- Rocio Orellana
- Victoria Brizuela
- Candela Castro
- Camila Suárez
- Macaela Avila
- Agustina Castro
- Aldana Yapur
- Guillermina Manfrotto
- Sol Manzur
- Leonela Otero
- Paula Diaz
- Emilia Veramendi
- Tamara Barrinuevo
- Pilar Molina
- Lorena Rueda
Arqueras
- Gilda Suárez
- Fama Córdoba
- Pia Bustamante
- Jazmin Moyano
- Valentina Monllau
- Victoria Ariaz
- Milagros Leiva
- Carolina Bazán
- Marcel Brancia Rodríguez
Cuerpo técnico
- Tomás Manzur Reinoso
- Vanessa Olivera
Preparador físico