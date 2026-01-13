Preseleccionado de hockey Categoría Primera en damas

La Federación Catamarqueña Amateur de Hockey sobre Césped y Pista oficializó la convocatoria para el preseleccionado de hockey de Primera Damas, en el marco del “Nuevo Proceso 2026 Ascenso A”. La nómina reúne jugadoras de distintos clubes y perfila el inicio de una etapa de trabajo orientada a consolidar el plantel que afrontará los compromisos de la temporada.

Convocatoria para Primera Damas

La entidad difundió el listado de citadas para el preseleccionado, diferenciando jugadoras de campo y arqueras, junto con la conformación del cuerpo técnico y preparación física.

Jugadoras convocadas

Arana Manennti

Irupe Rodriguez

Fernanda Villagra

Brisa Breppe

Sofia Carrizo

Malena Plaza Tolosa

Milagros Romero

Keyla Rodríguez

Sofia Vera

Ludmila del Valle

Gabriela Plaza Tolosa

Ciigali Paez Olivera

Milagros Acevedo

Juliana Aguirre

Magali Paez

Maria Ariaz

Gabriela Segura

Ana Bazán

Lourdes Córdoba

Lorena Yramay

Martína Reartez

Sol de la Peña

Morena Barrio

Noel Belmonte

Isabel Bulacios

Adolfina Tula

Agustina Tula

Brunellia Valez

Morena Tolosa

Rocio Orellana

Victoria Brizuela

Candela Castro

Camila Suárez

Macaela Avila

Agustina Castro

Aldana Yapur

Guillermina Manfrotto

Sol Manzur

Leonela Otero

Paula Diaz

Emilia Veramendi

Tamara Barrinuevo

Pilar Molina

Lorena Rueda

Arqueras

Gilda Suárez

Fama Córdoba

Pia Bustamante

Jazmin Moyano

Valentina Monllau

Victoria Ariaz

Milagros Leiva

Carolina Bazán

Marcel Brancia Rodríguez

Cuerpo técnico

Tomás Manzur Reinoso

Vanessa Olivera

Preparador físico