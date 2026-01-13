Deportes

Preseleccionado de hockey Categoría Primera en damas

Convocatoria de la Federación Catamarqueña Amateur de Hockey sobre Cesped y Pista.

Redacción Vía Catamarca

13 de enero de 2026,

Convocatoria oficial para el Nuevo Proceso 2026 Ascenso A del hockey femenino catamarqueño.

La Federación Catamarqueña Amateur de Hockey sobre Césped y Pista oficializó la convocatoria para el preseleccionado de hockey de Primera Damas, en el marco del “Nuevo Proceso 2026 Ascenso A”. La nómina reúne jugadoras de distintos clubes y perfila el inicio de una etapa de trabajo orientada a consolidar el plantel que afrontará los compromisos de la temporada.

Convocatoria para Primera Damas

La entidad difundió el listado de citadas para el preseleccionado, diferenciando jugadoras de campo y arqueras, junto con la conformación del cuerpo técnico y preparación física.

Jugadoras convocadas

  • Arana Manennti
  • Irupe Rodriguez
  • Fernanda Villagra
  • Brisa Breppe
  • Sofia Carrizo
  • Malena Plaza Tolosa
  • Milagros Romero
  • Keyla Rodríguez
  • Sofia Vera
  • Ludmila del Valle
  • Gabriela Plaza Tolosa
  • Ciigali Paez Olivera
  • Milagros Acevedo
  • Juliana Aguirre
  • Magali Paez
  • Maria Ariaz
  • Gabriela Segura
  • Ana Bazán
  • Lourdes Córdoba
  • Lorena Yramay
  • Martína Reartez
  • Sol de la Peña
  • Morena Barrio
  • Noel Belmonte
  • Isabel Bulacios
  • Adolfina Tula
  • Agustina Tula
  • Brunellia Valez
  • Morena Tolosa
  • Rocio Orellana
  • Victoria Brizuela
  • Candela Castro
  • Camila Suárez
  • Macaela Avila
  • Agustina Castro
  • Aldana Yapur
  • Guillermina Manfrotto
  • Sol Manzur
  • Leonela Otero
  • Paula Diaz
  • Emilia Veramendi
  • Tamara Barrinuevo
  • Pilar Molina
  • Lorena Rueda

Arqueras

  • Gilda Suárez
  • Fama Córdoba
  • Pia Bustamante
  • Jazmin Moyano
  • Valentina Monllau
  • Victoria Ariaz
  • Milagros Leiva
  • Carolina Bazán
  • Marcel Brancia Rodríguez

Cuerpo técnico

  • Tomás Manzur Reinoso
  • Vanessa Olivera

Preparador físico

  • Raúl Coria
