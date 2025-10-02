Precios de las entradas para la Final del Mundial 2026: ¿Llega la Selección Argentina?

Falta cada vez menos para el Mundial 2026 y muchos fanáticos ya están planificando su viaje: aéreos, hospedajes, entradas, comida y más. En las últimas horas, se dieron a conocer los precios que tendrán las entradas para el partido final que definirá al campeón.
Precios de las entradas para la final del Mundial 2026
Según reveló Tribuna.com, habrá cuatro categorías disponibles para acceder al partido consagratorio que se jugará en el Metlife Stadium de Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. Los precios serían:
- Categoría 1: USD 6.370
- Categoría 2: USD 4.210
- Categoría 3: USD 2.790
- Categoría 4: USD 2.030
La preventa ya comenzó y algunos hinchas ya pueden conseguir sus tickets para el máximo evento de fútbol a nivel global.
Los horarios para el Mundial 2026 en Argentina
Según dio a conocer el medio CNF Concacaf, los partidos de la Copa del Mundo, en Argentina, serán en los siguientes horarios:
- 13:00 hs
- 16:00 hs
- 19:00 hs
- 22:00 hs
Qué día es el sorteo del Mundial 2026
La FIFA estableció que el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 va a ser el próximo 5 de diciembre en la imponente Sphere de Las Vegas, un recinto de última generación cubierto por una pantalla LED y con capacidad para 17.600 personas.
Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026
Por ahora, estos son los 18 equipos que aseguraron su lugar en la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los clasificados son:
- Anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos
- Conmebol: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia
- Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia
- Oceanía: Nueva Zelanda
- África: Marruecos y Túnez