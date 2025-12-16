Por un insólito error, Vélez publicó el sueldo de una de sus figuras: ¿cuánto ganará por mes el próximo año?

Con el Torneo Clausura finalizado y con dos campeones preparados para enfrentarse este sábado 20, el resto de los equipos se rearma y prepara para afrontar las competencias venideras.

El mercado de pases se enciende y también se renuevan las apuestas que dieron resultado. En esa empresa se encuentra Vélez, un equipo que de a poco va encontrando su rumbo al mando de Guillermo Barros Schelotto. En ese contexto, dio a conocer la renovación de varios contratos, entre ellos, el de Matías Pellegrini.

El volante de 25 años es uno de los créditos del Fortín y, en las últimas horas, se vio envuelto en una polémica que lo tuvo de protagonistas, aunque no por su propia responsabilidad.

El polémico dato que filtró Vélez

A su corta edad, Matías Pellegrini suma partidos con la camiseta de Estudiantes, Inter Miami y New York City. Ahora, firmó su continuidad en el club de Liniers hasta diciembre de 2026.

El sueldo de Matías Pellegrini en Vélez

La firma quedó grabada en un video institucional, pero un descuido generó un revuelo total: en las imágenes se observa el monto que el futbolista percibirá por mes.

La cifra del convenio entre Pellegrini y Vélez es de 13.657.108 de pesos por mes. Si bien en el mundo del deporte, especialmente del fútbol, sea un número más (e incluso de la media para abajo), el común de la gente se vio asombrada.

La polémica fue tal que el club debió bajar el video, editarlo y volver a subirlo ya sin el número a la vista. También fue total el enojo de los hinchas de Vélez no tan conformes con el rendimiento del jugador: “Cómo no va a estar contento Pellegrini si por cada pelota que pierde y pase mal dado cobra 14 palos”, fue el concepto repetido entre los fánaticos.