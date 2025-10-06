¿Por qué Boca no comunica nada sobre la salud de Miguel Ángel Russo?

El mundo Boca y el fútbol argentino están pendientes a la salud de Miguel Ángel Russo, que permanece internado en su casa, en un momento delicado. Ante esto, muchos se preguntan porque desde el club no hay ningún tipo de información oficial o algún parte médico.

Por qué Boca no comunica nada sobre Miguel Ángel Russo

El periodista partidario del Xeneize para TNT Sports, Marcos Bonocore, explicó porque la comunicación del club no habla sobre la salud de Russo: “Boca respeta la decisión de Miguel Ángel Russo y su familia de que no es momento de comunicar nada sino de recuperarse. Por lo tanto, por el momento no habrá comunicado de Boca sobre el tema, ya que hoy el foco, desde ambos lados (dirigencia y DT), pasa por lo más importante que es su salud".

Eso fue lo que dijo el comunicador el primero de octubre, días después de la derrota del Xeneize frente a Defensa y Justicia, que no lo tuvo a Miguel en el banco de suplentes. Ahora, que la situación del DT se complicó, habrá que ver si Boca mantiene su silencio en los canales oficiales, o se pronuncia al respecto.

Miguel Ángel Russo fue internado nuevamente este miércoles y no dirigió la práctica de Boca. (Fotobaires)

“La familia está esperando un milagro”

En su programa de streaming CEF, Flavio Azzaro, reveló detalles sobre la salud de Miguel Ángel Russo: “Es una situación tristísima, inusual, y que claramente vuelve a poner a Boca en un lugar extrafutbolistico. Estamos hablando de que no sabemos si el técnico va a poder seguir dirigiendo. La información que llega es que está muy grave Russo. Que realmente ya la familia está esperando un milagro".

La dedicatoria de Paredes y Úbeda a Russo

Tras la contundente victoria de Boca frente al equipo rosarino, el referente del equipo se refirió a la situación que enfrenta el DT y le dejó unas palabras de cariño: “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza".

Por su parte, el Sifón, que es su mano derecha en el cuerpo técnico y quien está llevando adelante la labor de principal, habló en conferencia de prensa y subrayó: "Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV“.