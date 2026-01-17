Polémica por las críticas sobre el cuerpo de un jugador de Ferro Carril Oeste: “Tengo que demostrar en la cancha”

En medio de la pretemporada, Enzo Hoyos, refuerzo de Ferro Carril Oeste en el actual mercado de pases, quedó envuelto en una polémica luego de que se viralizara una foto suya editada, en la que se lo ve con un importante sobrepeso para las exigencias del deporte.

La foto falsa de Enzo Hoyos que se viralizó (Twitter)

Hoyos, un volante ofensivo de 25 años, se sumó al equipo de Sergio Rondina, recién llegado de Chacarita e Iquique de Chile. En esta nueva etapa en su carrera, el zurdo buscará sumar para que el Verde regrese a Primera tras más de dos décadas.

Pero, apenas en el primer entrenamiento, quedó en el blanco de las críticas por su cuerpo. Hubo quienes señalaron que estaba “excedido de peso” y también quien directamente exageró la situación mediante un fake: editaron la foto del chico con IA y más de uno cayó en la trampa.

La situación generó debate porque a raíz de la imagen surgieron chistes, comentarios, memes y una catarata de críticas impiadosas que, si bien se hicieron sobre una imagen falsa, pusieron otra vez en evidencia la falta de respeto y cuidado que hay a la hora de hablar sobre cuerpos ajenos.

La tajante respuesta de Hoyos sobre la viralización de su imagen editada

Hoyos fue consultado sobre las expectativas en esta nueva etapa por @ferroweb y también se refirió a cómo tomó la viralización de su imagen.

“Es obvio que la foto está editada. Me cago de risa, sé quién soy. Lo voy a demostrar en la cancha”. Y agregó: “Vine con dos o tres kilos de más, nada más. En la imagen parecen 30. Yo respondo jugando, que es lo que mejor sé hacer”.

Hoyos señaló que se lo tomó con humor, restándole importancia a lo ocurrido, a la vez que manifestó su compromiso para ponerse a punto y de cara a lo que viene. Hay que destacar que la pretemporada, justamente, está para eso: poner en orden el cuerpo y la cabeza, luego de una época de “excesos” para todos, como son las Fiestas.

“De a poco los hinchas me van a ir conociendo dentro y fuera de la cancha. Estoy entrenando muy bien y con muchas ganas de aportar”, manifestó.