Polémica por la foto que subió Marino Hinestroza, refuerzo colombiano de Boca para el 2026

Sin partidos por delante, la agenda del fútbol argentino pasa por el mercado de pases. Altas, bajas, préstamos, intercambios y más movimientos se esperan en una nueva edición de la ventana de pases. En ese contexto, Boca, ya estaría cerca de cerrar su primer refuerzo para 2026: Marino Hinestroza, extremo colombiano de Atlético Nacional.

En ese sentido, el colombiano publicó una foto en sus redes sociales, que ya alertó a algunos hinchas de cara a lo que se viene.

La polémica foto que subió Marino Hinestroza

El extremo subió un carrusel de fotos a su cuenta, en la que se lo puede ver en el ascensor y en una habitación. Justamente, en la que está en el cuarto fue la que llamó la atención porque muestra su calzoncillo y porque hay una “faka” tirada en la cama. Esto, rápidamente, generó algunos comentarios de usuarios en redes sociales advirtiendo la situación.

Foto que subió a redes sociales.

Marino Hinestroza, será refuerzo de Boca en 2026

César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases, expresó: “Boca tiene negociaciones muy avanzadas para comprar a Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional. Hay mucho optimismo para que la operación se cierre y el futbolista firme un contrato a largo plazo“.

Además, el colombiano, también publicó en sus historias de Instagram, una foto con corazones azules y amarillos, sumado a un reloj de arena, anticipando su llegada.