Pocos lo vieron: el obsceno gesto del Dibu Martínez con Mbappé en la final del Mundial Qatar 2022

Se cumplen 3 años de la recordada final entre la Selección Argentina y Francia, que coronó al conjunto albiceleste como campeón del mundo. A medida que pasa el tiempo, los argentinos recuerdan la fecha con cariño y todavía siguen apareciendo perlitas que, quizás, pasaron desapercibidas en el momento.

En esta ocasión, pocos vieron un gesto que tuvo el arquero Emiliano “Dibu” Martínez con Kylian Mbappé, antes de que el francés patee su penal para terminar sentenciando el 3 a 3 en el marcador e ir a la tanda.

El gesto del Dibu Martínez con Kylian Mbappé

Mientras en la tribuna había mezcla de tensión, felicidad y tristeza, el actual delantero del Real Madrid agarró la pelota, se agachó para ponerla en el punto de penal y ahí el arquero argentino le acercó sus partes íntimas a la cara. Rápidamente, Mbappé reaccionó con una sonrisa y el árbitro del encuentro los separó.

Las imágenes se dieron a conocer en el documental de Netflix, “Campeones del Mundo” y usuarios de redes sociales aprovecharon la fecha para rememorar ese momento, aunque no sea muy conocido.

El arquero y su festejo tras recibir el trofeo al mejor arquero del Mundial en Qatar 2022. (Gentileza Fox Sports).

Luego, cuando terminó el partido, el Dibu se acercó a consolar a Kylian en un acto que demuestra que todo lo que sucede en el campo de juego, termina ahí.

Lusail (Qatar), 18/12/2022.- French President Emmanuel Macron (L) comforts Kylian Mbappe of France after the penalty shoot-out of the FIFA World Cup 2022 Final between Argentina and France at Lusail stadium, Lusail, Qatar, 18 December 2022. (Mundial de Fútbol, Francia, Estados Unidos, Catar) EFE/EPA/Friedemann Vogel

La Scaloneta, Messi y la tercera estrella: recuerdos de una final épica en Qatar 2022

El recordado triunfo por penales frente a Francia dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los argentinos, después de una final que fue una verdadera montaña rusa de emociones. Significó también la obtención de la tan buscada tercera estrella, esa que tantas veces se escapó antes, además de confirmar al conjunto como héroes del deporte nacional.

En esa noche de Lusail, Argentina comenzó con un dominio impresionante, tomando una ventaja de 2-0 en el primer tiempo con goles de Messi y Ángel Di María. Sin embargo, Francia no se rindió y logró empatar el marcador 2-2 en los 90 minutos reglamentarios, lo que llevó al partido a tiempo extra.

Durante el tiempo agregado, Argentina recupera la ventaja de la mano de Lionel Messi, marcando el agónico 3-2, aunque esto sería temporal. Más tarde, en el 118′, Francia empataba de nuevo. Mbappé, nuevamente desde el punto penal, marcó su tercer gol del partido (hat-trick), llevando el marcador a 3-3.

La tanda de penales fue dramática. Emiliano “Dibu” Martínez, quien había sido fundamental durante todo el torneo, se lució con una atajada clave, mientras que Gonzalo Montiel, con un penal convertido en el último minuto, sellaba la victoria de Argentina.