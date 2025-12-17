Platense vs Estudiantes, por el Trofeo de Campeones: cuándo, a qué hora y por dónde verlo

Estudiantes y Platense se enfrentan este sábado 20 para definir al “campeón de campeones”. El Pincha se quedó con la final del Torneo Clausura, mientras que Platense hizo lo propio a mitad de año con el Apertura. ¿Qué pasará con el Trofeo de Campeones?

Dónde juegan Platense y Estudiantes por el Trofeo de Campeones

Los campeones de la Liga proponen un encuentro distinto. Dos clubes alejados de las figuritas repetidas que suelen aparecer en los partidos decisivos y con marcado potencial.

Estadio Único de San Nicolás (Prensa estadio)

El encuentro se llevará adelante en el Estadio Único de San Nicolás, ubicado en el kilómetro 234 de la Autopista que une Buenos Aires con Rosario. Cuenta con capacidad para 25.000 espectadores.

A qué hora es el partido entre Platense y Estudiantes por el Trofeo de Campeones

Platense y Estudiantes se enfrentarán este sábado 20 de diciembre a las 18:00 hs. El árbitro del partido será Leandro Rey Hilfer.

Dónde ver Platense vs Estudiantes por el Trofeo de Campeones

El encuentro que definirá al “campeón de campeones” se podrá ver, como todos los partido de Liga, por ESPN Premium y TNT Sports.

Estudiantes campeón, contra todo y contra todos

Cómo llegan el Platense y Estudiantes al Trofeo de Campeones

Aunque, como se dice y se sabe “los partidos hay que jugarlos”, lo cierto es que Estudiantes llega valentonado por el reciente triunfo en la final del Clausura sobre Racing, uno de los equipos más regulares a lo largo de todo el año.

Además, el Pincha debió lidiar con situaciones extrafutbolísticas por expresarse en contra de algunas decisiones de la AFA, más precisamente de la “gestión Tapia”. Eso le valió drásticas sanciones. No obstante, a fuerza de fútbol y tenacidad, se hizo con el campeonato.

Platense, campeón del Apertura (Platense).

Por su lado, Platense tuvo un gran primer semestre, en el que cumplió el sueño de toda su historia: alzarse con el título local por primera vez. El logro aquel llevó la firma de la dupla técnica Orsi y Gómez, que se fueron del club con toda la gloria.

El segundo semestre, Platense fue apenas una sombra de aquella etapa no tan lejana. Ahora, con pilas renovadas para lo que viene, enfrentará este partido con el debut de Walter Zunino en el banco.