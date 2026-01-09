Paula “Peque” Pareto expuso los mensajes agresivos que recibe en Instagram: “Las que duelen”

La exjudoca Paula “Peque” Pareto, fiel a su estilo de motivacional, realizó un posteo en redes sociales que dejó un profundo mensaje sobre qué hacer con aquellas palabras que hieren.

La también traumatóloga hizo una selección de mensajes positivos y negativos, le sacó captura y los compartió en su feed. Se tomó hasta la molestia de tapar el nombre de los “haters” e incluso responder aquellos otros “buena onda”.

Los comentarios que recibe Paula Pareto

En su texto, explicó que el objetivo de juntar ambos aspectos es aprender que en la vida hay equilibrios, hay cosas muy buenas como también malas y, muchas veces, depende de uno mismo qué hacer con eso.

El mensaje de Paula Pareto sobre el “hate”

“Las (palabras) que alegran al alma y las que duelen. Todas en un mismo post”, comentó. Y siguió: “Me quedo con mi tribu y la motivación recíproca porque, en la balanza, es por ustedes y el equipo que hacemos que siento que vale la pena la exposición a todo tipo de opiniones”.

Los comentarios que recibe Paula Pareto

“Somos reflejo de nuestras vivencias, por eso sé que nada es personal. Por eso ACEPTO lo que leo, por eso ELIJO quedarme con lo que suma a mi equipo. Las palabras solo son palabras, el proceso interno es lo que importa", concluyó.

Entre los comentarios violentos se leía: “Pero está ejercitándose como el cuerpo de un hombre”, “Incog...” o “El pibe Pareto”. En tanto los positivos hablaban de la energía que contagia y también felicitaciones por su constancia y sacrificio. Otros agradecían que compartiera todos sus tips de entrenamiento, siendo la gran atleta de elite que es aunque ya no compita.

Pareto se destacó por años como la mejor judoca del país, de la región y del mundo. Consiguió la medalla dorada en los JJOO de Río 2016, marcando un hito para el deporte nacional. Además, es médica traumatóloga y forma parte del Comité Olímpico Internacional (COI). Aun así, le dedica tiempo a quienes osan criticarla.