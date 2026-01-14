Deportes

Otras Incorporaciones en San Martín

Son Lautaro Ovando y Facundo Pons.

Redacción Vía Tucumán

14 de enero de 2026,

Lautaro Ovando.

Otra de las nuevas incorporaciones de San Martín es Lautaro Ovando, delantero de 22 años con último paso por Argentinos Juniors.

Firmo su contrato y ya se sumó al plantel dirigido por Andrés Yllana.

Para reforzar el ataque se contrató a Facundo Pons, delantero centro, de 30 años proveniente de Deportes Limache de Chile. Se informó oficialmente que se llegó a un acuerdo y jugará la próxima temporada para el Santo.

