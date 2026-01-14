Otras Incorporaciones en San Martín

Otra de las nuevas incorporaciones de San Martín es Lautaro Ovando, delantero de 22 años con último paso por Argentinos Juniors.

Firmo su contrato y ya se sumó al plantel dirigido por Andrés Yllana.

Para reforzar el ataque se contrató a Facundo Pons, delantero centro, de 30 años proveniente de Deportes Limache de Chile. Se informó oficialmente que se llegó a un acuerdo y jugará la próxima temporada para el Santo.

Galería de fotos

Facundo Pons.

Facundo Pons.

Facundo Pons.

Lautaro Ovando.