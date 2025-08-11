Deportes / Copa Libertadores

Octavos de Copa Libertadores: cuándo juegan River, Racing, Vélez y Estudiantes

Los equipos argentinos empiezan a definir su futuro en el torneo más importante del continente.

Ramiro Pérez
11 de agosto de 2025,

Copa Libertadores. (Archivo)

Esta semana vuelve el torneo de clubes más importantes a nivel continental y los equipos argentinos empezarán a definir su futuro en la Copa Libertadores. Todos jugarán la ida de octavos de final de visitante y definirán de local, por conseguir el primer puesto en la fase de grupos.

Cuándo juegan los equipos argentinos por Copa Libertadores

Vélez abrirá esta nueva fase en Brasil, cuando visite a Fortaleza el próximo martes a las 19:00 hs. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto saben que el rival viene golpeado, en zona de descenso y puede aprovecharlo en Brasil.

Un rato más tarde, el mismo martes a las 21:30 hs, Racing visita a Peñarol de Uruguay, en lo que promete ser el duelo más fuerte de octavos de final. La garra charrúa contra la Argentina y dos equipos con buena participación a nivel continental en el último año, que saben jugar este tipo de instancias.

Maravilla Martínez y un golazo para Racing (Racing)
El miércoles a las 19:00 hs, Estudiantes de La Plata visita La Nueva Olla de Paraguay para jugar contra Cerro Porteño. El Pincha viene en levantada y quiere continuar con esa tendencia.

Por último, River, con varias bajas en el sector defensivo, visitará a Libertad de Paraguay, el jueves a las 21:30 hs. Marcelo Gallardo está a la espera de que se le recuperen algunos jugadores, y su equipo llega con menos rodaje, ya que el fútbol del país vecino tuvo tres fechas más de campeonato.

Driussi y Galoppo, autores de los goles con los que River le empató a Independiente del Valle por la Copa Libertadores. (AP)
Cómo es el cuadro de la Copa Libertadores 2025

En junio se sortearon todas las llaves, y en caso de avanzar, los clubes ya saben quienes pueden ser sus posibles rivales en cuartos. Si los equipos argentinos avanzan se pueden encontrar con:

  • River vs. Universitario/Palmeiras
  • Racing vs. Fortaleza/Vélez
  • Vélez vs. Racing/Peñarol
  • Estudiantes vs. Flamengo/Inter
Las llaves rumbo a la final en Lima.
