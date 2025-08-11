Octavos de Copa Libertadores: cuándo juegan River, Racing, Vélez y Estudiantes

Esta semana vuelve el torneo de clubes más importantes a nivel continental y los equipos argentinos empezarán a definir su futuro en la Copa Libertadores. Todos jugarán la ida de octavos de final de visitante y definirán de local, por conseguir el primer puesto en la fase de grupos.
Cuándo juegan los equipos argentinos por Copa Libertadores
Vélez abrirá esta nueva fase en Brasil, cuando visite a Fortaleza el próximo martes a las 19:00 hs. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto saben que el rival viene golpeado, en zona de descenso y puede aprovecharlo en Brasil.
Un rato más tarde, el mismo martes a las 21:30 hs, Racing visita a Peñarol de Uruguay, en lo que promete ser el duelo más fuerte de octavos de final. La garra charrúa contra la Argentina y dos equipos con buena participación a nivel continental en el último año, que saben jugar este tipo de instancias.
El miércoles a las 19:00 hs, Estudiantes de La Plata visita La Nueva Olla de Paraguay para jugar contra Cerro Porteño. El Pincha viene en levantada y quiere continuar con esa tendencia.
Por último, River, con varias bajas en el sector defensivo, visitará a Libertad de Paraguay, el jueves a las 21:30 hs. Marcelo Gallardo está a la espera de que se le recuperen algunos jugadores, y su equipo llega con menos rodaje, ya que el fútbol del país vecino tuvo tres fechas más de campeonato.
Cómo es el cuadro de la Copa Libertadores 2025
En junio se sortearon todas las llaves, y en caso de avanzar, los clubes ya saben quienes pueden ser sus posibles rivales en cuartos. Si los equipos argentinos avanzan se pueden encontrar con:
- River vs. Universitario/Palmeiras
- Racing vs. Fortaleza/Vélez
- Vélez vs. Racing/Peñarol
- Estudiantes vs. Flamengo/Inter