Netflix: a qué hora se transmite la pelea entre “Canelo” Álvarez y Terence Crawford

Saúl “Canelo” Álvarez enfrentará una las noches más importantes de su carrera, cuando este sábado exponga los cuatro cinturones de campeón unificado en la categoría de peso supermediano. Su contrincante será Terence Crawford, quien debió subir dos divisiones para esta contienda.

Canelo llega a esta noche con 35 años de edad y más de 15 de trayectoria profesional. En la actualidad ostenta los títulos reconocidos por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (WBO) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Su contricante, en tanto, fue campeón en pesos superligero y wélter. Llega invicto tras 41 combates que incluyen 31 nocaut.

Transmisión histórica para Netflix

Se especula con que el evento sea el combate del año. De hecho, es sin dudas una de los más esperados del calendario pugilístico internacional.

Ese contexto le suma importancia a la transmisión, que será exclusiva para suscriptores de Netflix.

Tras el éxito que le significó a la plataforma la exhibición entre Mike Tyson y Jake Paul, por primera vez pasará una pelea oficial de esta magnitud. Cabe destacar que ninguna señal abierta la transmitirá, ni tampoco habrá modalidad de pago solo por el evento.

Si bien el inicio de la transmisión se proyecta para las 22 horas (Argentina), el combate estelar no comenzará antes de la medianoche.

En la previa, los combates destacados enfrentarán a Callum Walsh y Fernando Vargas Jr. (será la coestelar a 10 asaltos por peso superwelter) y a Christian Mbilli con Lester Martínez (a 12 asaltos por el título interino supermediano del CMB).

Lo que hay que saber de la pelea entre Canelo y Crawford