Nahuel Ezequiel Gallardo el hijo del “Muñeco· ya está en San Martín

Ya está en San Martín de Tucumán Nahuel Ezequiel Gallardo, defensor de 27 años, el hijo del ya histórico técnico de River Plate, Marcelo “Muñeco” Gallardo.

Viene del Delfín de Ecuador, donde jugo el último año. Es una de las adquisiciones más llamativa del club de la Ciudadela para pelear por el ascenso a Primera división del fútbol argentino.

Debutó en River Plate con su padre en octubre del 2017 y luego fue a préstamo a Defensa y Justicia. Siguió en Colón y luego en Once Caldas. En el 2023 vuelve a los “millonarios”, pero no es incorporado y pasa a Sarmiento, para recalar en Independiente Rivadavia.