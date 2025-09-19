Mundial Sub 20 en Chile: cuándo debuta la Selección Argentina y la lista completa

La Selección Argentina Sub 20 ya tiene la lista confirmada para el Mundial de Chile 2025 que se jugará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. Diego Placente, entrenador del equipo, ayer dio a conocer a los 21 futbolistas que representarán al país en Chile, con una nómina de varias novedades y grandes ausencias.

La lista de Diego Placente: con bajas de peso

Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Valentín Carboni y Aaron Aaron Anselmino no fueron cedidos por sus clubes europeos y no estarán en la cita.

Sin embargo, si habrá algunos del exterior que estarán presentes: Alain Gómez (Valencia), Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestianni (Benfica).

Además, Maher Carrizo (Vélez), una de las grandes promesas del fútbol argentino, se sumará al plantel tras jugar la Copa Libertadores con su club.

Cuándo debuta Argentina en el Mundial Sub 20

Argentina comparte el Grupo D con Cuba, Australia e Italia. Todos los partidos del torneo los jugará en el estadio Elías Figuroa Brander de Valparaíso y el calendario es el siguiente:

Debut: vs. Cuba , el 28 de septiembre

Segundo partido: vs. Australia , el 1° de octubre

Cierre de fase de grupos: vs. Italia, el 4 de octubre

Argentina buscará sumar una estrella a su historia, donde ya cuenta con seis títulos mundiales Sub 20 (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).

La lista completa de convocados por Placente

Arqueros: Santino Barbi (Talleres), Álvaro Busso (Vélez), Alain Gómez (Valencia).

Defensores: Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia), Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo), Julio Soler (Bournemouth).

Mediocampistas: Tomás Pérez (Porto), Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s).

Delanteros: Santino Andino (Godoy Cruz), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Ian Subiabre (River), Mateo Silvetti (Inter Miami), Gianluca Prestianni (Benfica), Maher Carrizo (Vélez).

Con este plantel, la Argentina intentará ser protagonista en Chile y dar pelea por volver a lo más alto del fútbol juvenil mundial.