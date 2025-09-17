Mundial 2026: cómo están hoy los bombos y qué rivales podría tener la Selección Argentina

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y la Selección Argentina ya piensa en los rivales que le puede tocar en el sorteo de la fase de grupos. A pocos meses de la cita que juntará a 48 selecciones por primera vez en la historia, ya se empiezan a definir los bombos y los posibles rivales del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026

Por ahora, estos son los 18 equipos que aseguraron su lugar en la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los clasificados son:

Anfitriones : Canadá, México y Estados Unidos

Conmebol : Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia

Asia : Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia

Oceanía : Nueva Zelanda

África: Marruecos y Túnez

Con el correr de los meses se sumarán las plazas de Europa, África, Concacaf y los cupos de repechaje.

Cómo será el sorteo y la distribución de bombos

El viernes 5 de diciembre será el sorteo de la fase de grupos en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C, en Estados Unidos.

Por primera vez en la historia, el formato tendrá 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros avanzan de ronda directamente junto con los ocho mejores terceros a los 16avos de final. Los bombos se organizan en base al ranking FIFA y se dividen en cuatro:

Bombo 1 (cabezas de serie): los tres anfitriones, Argentina y las potencias mejor ubicadas.

Bombo 2: Uruguay, Colombia, Senegal, Suiza y Japón, entre otros.

Bombo 3: Paraguay, Macedonia del Norte, Argelia y Costa de Marfil, entre otros.

Bombo 4: Jamaica, Cabo Verde y Surinam son algunas de las selecciones, pero grandes potencias europeas como Italia, Alemania o Bélgica pueden llegar mediante el repechaje.

Bombos Mundial 2026 por ahora.

Qué rivales le pueden tocar a Argentina

Al ser cabeza de serie, la Albiceleste de Scaloni evitaría a las principales potencias en la primera ronda. Sin embargo, no debe descuidar a los equipos del bombo 2 y 4, que pueden tener grandes rivales.

En los papeles, lo peor que podría pasar es que un gigante europeo clasifique por repechaje al bombo 4 y toque en el mismo grupo que el conjunto nacional. Un grupo accesible podría incluir a un rival de CONCACAF o África y a un debutante.