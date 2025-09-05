Miguel Ángel Russo, DT de Boca, sigue internado: la decisión clave de los médicos

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, atraviesa un momento delicado de salud. Desde el martes se encuentra internado en la clínica Fleni de Belgrano, donde ingresó para unos chequeos de rutina y se le detectó una infección urinaria que requiere tratamiento intensivo.

Los médicos fueron claros: no habrá alta por ahora

El equipo médico que lo atiende decidió que Russo permanezca en observación hasta que supere completamente el cuadro. Esto significa que no podrá recibir el alta ni continuar el tratamiento de forma ambulatoria, ya que la vía intravenosa con suero y antibióticos es considerada la más efectiva para combatir la bacteria resistente detectada en los cultivos.

Por el momento, no hay una fecha confirmada para su regreso a casa. La evolución en las próximas horas será clave para definir los pasos a seguir.

Miguel Ángel Russo habla en conferencia de prensa durante su presentación como nuevo entrenador de Boca Juniors, el lunes 2 junio de 2025, en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello)

Russo, bajo control y acompañado

El entrenador de 69 años lleva ya su tercera noche internado y se encuentra bajo control médico constante. Desde su entorno aseguran que mantiene buen ánimo y que insiste con volver a su casa para retomar la conducción del plantel, aunque los doctores descartan esa posibilidad por ahora.

En estos días recibió la visita de su hijo Ignacio, delantero de Tigre, y de su ayudante de campo, Claudio Úbeda, quien se acercó para acompañarlo. Úbeda, además, está a cargo de los entrenamientos en Boca junto al resto del cuerpo técnico, mientras el club se prepara para el próximo compromiso frente a Rosario Central, el domingo 14 de septiembre en Arroyito.

Boca, en silencio y expectante

Hasta el momento, Boca Juniors no emitió ningún comunicado oficial sobre la salud de su entrenador. Desde el club siguen de cerca la situación, pero prefieren el silencio en redes sociales e instituciones, a la espera de novedades médicas.

En sus últimas apariciones públicas, Russo ya había mostrado signos de cansancio y falta de energía, permaneciendo sentado durante los partidos y sin dar indicaciones. Ahora, la prioridad pasa por su recuperación total antes de volver a la actividad.