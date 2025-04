Marcelo Gallardo llamó al profesor de geografía de Mastantuono para pedirle suspender el examen

En redes sociales empezó a circular una información que contó un periodista y llama la atención que una de las figuras del fútbol argentino sea menor de edad. Es muy chico, aún tiene otras responsabilidades como el secundario y Marcelo Gallardo debió llamar al docente a cargo, para hacerle un pedido particular por Franco Mastantuono.

La petición de Marcelo Gallardo al profesor de geografía de Mastantuono

“Marcelo Gallardo llamó hoy al Director de Estudios del Secundario del Instituto River Plate para pedirle suspender Y reprogramar el examen virtual de Geografía que debería dar hoy Franco Mastantuono. El DT lo solicitó frente a la preocupación que le confesó el alumno, ya que no pudo prepararse para el examen virtual debido a su participación en el Superclásico”, expresó el comunicador Diego Borinsky.

La publicación de River sobre el examen de Franco Mastantuono

Ante la viralización del hecho, la cuenta oficial del Millonario, publicó una foto previa al tiro libre que terminó en un golazo del joven y escribió: “Preparando el examen de geografía”.

En declaraciones brindadas con la transmisión oficial luego del encuentro, el nacido en Azul relató como vivió ese momento previo al gol que hizo, con los consejos que tuvo de un ídolo del club: "Justo hablé mucho con el Pity (Gonzalo) Martínez, que me ayudó él al decirme que no me enfocara tanto en el exterior, en un clásico que se vive con mucha adrenalina, están todos muy eufóricos y con razón. Traté de aislarme un poco en esa jugada, concentrarme, y eso me ayudó mucho, la palabra de un jugador que ganó todo acá“.

Además, se refirió a la importancia del partido y a su futuro, tras los rumores del interés de varios clubes importantes de Europa: “Es el partido que más esperé desde que estoy en Primera, estoy muy emocionado porque uno sueña con estas cosas y que se puedan dar y el equipo gane y es algo único. Estoy metido en River, tenemos muchas cosas por delante, quiero seguir disfrutando mucho y después se verá, pero hoy tengo la cabeza en River”.