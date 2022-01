Atlético de Madrid está lejos de sus mejores momentos futbolísticos. Con el Cholo Simeone en la mira por los malos resultados, los hinchas recriminaron la actitud de los jugadores y los silbaron.

El Atleti recibe en el Wanda Metropolitano al Valencia, por la fecha 22 de La Liga. El primer tiempo fue todo de los visitantes, que marcaron el ritmo y se fueron al descanso ganando 2-0.

Con Rodrigo De Paul y Luis Suárez entre los titulares -Ángel Correa ingresó en el segundo tiempo-, el equipo de Simeone no logra conectarse y la paciencia de sus hinchas parece poca: los silbaron cuando se fueron al vestuario para el entretiempo.

Atlético de Madrid cae de local ante Valencia y los hinchas silbaron a los jugadores. Foto: EFE

Los goles de Yunus Musah y Hugo Duro Perales fueron suficientes para el expresivo reclamo de los simpatizantes del Colchonero.

La segunda mitad intentó demostrar una actitud diferente. Con más empuje que fútbol, los locales anotaron el descuento a los 65 minutos con un tanto de Matheus Cunha, para el 1-2 parcial.

El flojo momento del Atlético de Madrid

En una semana, el conjunto del Cholo fue eliminado de la Supercopa de España y de la Copa del Rey. Athletic Bilbao y Real Sociedad fueron quienes supieron vencerlos.

En La Liga, Atlético de Madrid marcha cuarto pero Real Madrid, el líder del torneo, le saca 16 puntos de ventaja.

“El máximo responsable es él (por el Cholo). No sé si me lo ‘cargaría’, pero tendría una conversación con él. Cualquier otro entrenador que no se llamase Simeone estaría ya destituido o con un ultimátum encima de la mesa”, confesó Gonzalo Calderón, nieto del histórico expresidente del club, Vicente Calderón.