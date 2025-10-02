Los fuertes pasacalles de los hinchas de Racing contra Maxi Salas y Gallardo

Esta tarde, a las 18:00 hs, River y Racing se enfrentan por los cuartos de final de Copa Argentina en un clásico que será uno de los más picantes del último tiempo. Además del pase a la semifinal del torneo, en las hinchadas está presente la novela del mercado de pases de Maximiliano Salas y muchos jugadores que juegan contra su ex club.

Los pasacalles contra Salas y Gallardo

Según dicen desde el lado de la Academia, Maxi Salas había acordado el contrato con los de Avellaneda para seguir en el club, pero dejó plantado a los dirigentes por un llamado de Marcelo Gallardo y la posibilidad de jugar en el Millonario. El correntino tomó la decisión de irse al club de Núñez, que pagó la cláusula de rescisión y los fanáticos no se lo dejaron pasar. Declaraciones cruzadas entre dirigentes y la ruptura de una relación que parecía formarse, también están sobre la mesa esta tarde en Rosario.

Salas con la camiseta de River.

En las últimas horas, el periodista partidario de Racing, Leandro Adonio Belli, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, dos pasacalles que tienen los hinchas: “Salas como el chileno, traidor”, “Gallardo borracho y golpeador”.

Pasacalles contra Salas y Gallardo.

Por dónde ver River vs Racing por Copa Argentina

El encuentro que se disputará a las 18 hs en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, se podrá ver en vivo por TyC Sports. Las dos hinchadas estarán presentes en la cancha y ya están en las inmediaciones para definir el último semifinalista de la Copa Argentina.

Probable formación de River

A falta de confirmación oficial, Marcelo Gallardo podría poner estos 11: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Paulo Díaz o Martínez Quarta, Marcos Acuña; Juan Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Ignacio Fernández.

Probable formación de Racing

Gustavo Costas tendría una sola duda: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo o Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Agustín Almendra, Bruno Zuculini; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.