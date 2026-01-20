Deportes

Los convocados de San Martín para la pretemporada 2026

Estos son los futbolistas citados para el trabajo de alta carga en Santiago del Estero.

Redacción Vía Tucumán

20 de enero de 2026,

Plantel confirmado para la concentración y entrenamientos intensivos fuera de Tucumán.

San Martín ajusta los últimos detalles para la fase más exigente de la pretemporada 2026. Con destino a Santiago del Estero, el cuerpo técnico encabezado por Andrés Yllana confirmó la lista de futbolistas que afrontarán jornadas de alta carga física y táctica, en busca de llegar con ritmo y solidez al arranque de la competencia.

El Plantel

  • Tomás Basualdo
  • Santiago Briñone
  • Gustavo Exequiel Castaño
  • Nicolás Castro
  • Alan Ezequiel Cisnero
  • Lucas Diarte
  • Luciano Ismael Ferreyra
  • Nicolás Agustín Ferreyra
  • Nahuel Gallardo
  • Matías García
  • Agustín Graneros
  • Juan Mauricio Jaime
  • Jorge Manuel Juarez
  • Elías Sebastián Lopez
  • Nahuel Manganelli
  • Leonardo Gastón Monroy
  • Ezequiel Nicolás Moreno
  • Lautaro Nahuel Ovando
  • Ezequiel Parnisari
  • Gabriel Aníbal Paz
  • Tiago Peñalba
  • Facundo Eduardo Pons
  • Francisco Robinson
  • Laureano Rodriguez Funes
  • Gonzalo Rodriguez
  • Guillermo Sebastián Rodriguez
  • Víctor Ezequiel Salazar
  • Darío Sand
  • Octavio Zamora

Cuerpo técnico

  • Andrés Yllana – Director técnico
  • Gustavo Darío Zubeldia – Preparador físico
  • Carlos Dario Aurelio – Asistente
Los convocados para Santiago del Estero.
