Los convocados de San Martín para la pretemporada 2026
Estos son los futbolistas citados para el trabajo de alta carga en Santiago del Estero.
Redacción Vía Tucumán
20 de enero de 2026,
San Martín ajusta los últimos detalles para la fase más exigente de la pretemporada 2026. Con destino a Santiago del Estero, el cuerpo técnico encabezado por Andrés Yllana confirmó la lista de futbolistas que afrontarán jornadas de alta carga física y táctica, en busca de llegar con ritmo y solidez al arranque de la competencia.