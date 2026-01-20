Los convocados de San Martín para la pretemporada 2026

San Martín ajusta los últimos detalles para la fase más exigente de la pretemporada 2026. Con destino a Santiago del Estero, el cuerpo técnico encabezado por Andrés Yllana confirmó la lista de futbolistas que afrontarán jornadas de alta carga física y táctica, en busca de llegar con ritmo y solidez al arranque de la competencia.

El Plantel

Tomás Basualdo

Santiago Briñone

Gustavo Exequiel Castaño

Nicolás Castro

Alan Ezequiel Cisnero

Lucas Diarte

Luciano Ismael Ferreyra

Nicolás Agustín Ferreyra

Nahuel Gallardo

Matías García

Agustín Graneros

Juan Mauricio Jaime

Jorge Manuel Juarez

Elías Sebastián Lopez

Nahuel Manganelli

Leonardo Gastón Monroy

Ezequiel Nicolás Moreno

Lautaro Nahuel Ovando

Ezequiel Parnisari

Gabriel Aníbal Paz

Tiago Peñalba

Facundo Eduardo Pons

Francisco Robinson

Laureano Rodriguez Funes

Gonzalo Rodriguez

Guillermo Sebastián Rodriguez

Víctor Ezequiel Salazar

Darío Sand

Octavio Zamora

Cuerpo técnico

Andrés Yllana – Director técnico

Gustavo Darío Zubeldia – Preparador físico

Carlos Dario Aurelio – Asistente