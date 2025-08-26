Los 5 mejores jugadores argentinos de pádel del mundo: ¿quiénes dominan el ranking en 2025?

En la década del 1990, el pádel explotó en Argentina con la construcción de varias canchas en varios centros urbanos del país. Con el paso de los años, fue olvidado por muchos, pero siempre tuvo un grupo de gente que disfrutaba del deporte. En los últimos años, creció mucho el interés por jugarlo y es una de las actividades del momento.
Ante esto, muchos amateurs buscan referencias de jugadores profesionales para aprender, y como es habitual en todos los deportes, hay argentinos que son de los mejores jugadores del mundo.
Quiénes son los mejores jugadores argentinos de pádel
La Federación Internacional de Pádel (IPF por sus siglas en inglés) es el ente a nivel mundial y actualiza semanalmente el ranking que determina quienes son los mejores de todo el planeta, sumando puntos en un ciclo de 52 semanas. El ranking oficial se hace con los 22 mejores resultados conseguidos en certámenes del Premier Padel Tour y el Cupfra FIP Tour del año en curso.
Actualmente, el jugador que se encuentra primero en el ranking a nivel mundial es el nacido en Catamarca, Agustín Tapia. Tiene los mismos puntos que el español Arturo Coello y comparten la cima.
En la tercera posición se encuentra Federico Chingotto, de Olavarría, que comparte el puesto con el español Alejandro Galán. Es decir, los primeros cuatro lugares están compuestos por dos argentinos y dos españoles.
En quinto lugar, está Franco Stupaczuk de la provincia del Chaco, con 8705 puntos y en el noveno lugar Martín Di Nenno de Ezeiza, con 5550 puntos.
Por el lado femenino, la argentina Delfina Brea Senesi de Buenos Aires está en el cuarto puesto con 14950 puntos.
Los 10 mejores jugadores de pádel en el mundo
Actualmente, con mucha supremacía argentina y española, así está el ranking oficial con los puntajes incluidos.
- Agustín Tapia: 19940 puntos
- Arturo Coello: 19940 puntos
- Alejandro Galán: 13690 puntos
- Federico Chingotto: 13690 puntos
- Franco Stupaczuk: 8705 puntos
- Juan Lebron: 7680 puntos
- Miguel Yanguas: 7632
- Jorge Nieto: 6675 puntos
- Martín Di Nenno: 5550 puntos
- Jon Sanz: 5370 puntos