Los 5 mejores equipos argentinos del mundo, según un ranking internacional

En la última actualización del ranking mundial hecho por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), River quedó como el mejor argentino. En la actualización que incluye la temporada 24/25, el Millonario se ubicó en el puesto 29 entre todos los equipos del planeta, con 258 puntos.

A pesar de haber bajado ocho escalones respecto al listado anterior, el equipo dirigido actualmente por Marcelo Gallardo se mantiene dentro del top 30 y afirma su protagonismo en el fútbol sudamericano.

Racing segundo, y una gran sorpresa en el podio

El segundo mejor argentino es Racing en el puesto 35°, confirmando su buen pasar en los torneos internacionales y su regularidad en el torneo doméstico.

La mayor sorpresa fue la de Central Córdoba de Santiago del Estero, que consiguió el puesto 55 a nivel mundial, logrando así ser el tercer argentino mejor posicionado, superando a equipos internacionales históricos.

Boca, entre las caídas más fuertes

El Xeneize no puede rescatar muchas cosas positivas de esta actualización: descendió 22 lugares y pasó del 112° al 134°. Es una de las caídas más importantes del club en los últimos años, que ahora comparte puesto con el FK Borac Banja Luka de Bosnia.

Los 5 mejores equipos argentinos en IFFHS

En total, 27 equipos de la Liga Profesional integran el top 500 de la IFFHS, lo que demuestra la alta competitividad del fútbol argentino en el plano internacional. Los cinco mejores clubes argentinos en el ranking IFFHS 2025 son: