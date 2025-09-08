Los 4 estadios candidatos para la Finalissima entre la Selección Argentina y España

En la última semana de marzo de 2026, la Selección Argentina y su par de España disputarán la Finalissima, el campeonato que enfrenta al campeón de América y al de Europa. De a poco va tomando forma el encuentro: se eligió la fecha dentro de un calendario apretado, y ahora, falta definir la sede. Hay 4 estadios míticos, que se perfilan para recibir el partido.

Los 4 estadios candidatos para recibir la Finalissima

Argentina y España son las dos mejores selecciones del mundo en la actualidad. Dominan su continente completamente y sentarse a verlos, da placer. En la semana, los europeos le ganaron 6 - 0 a Turquía, y los dirigidos por Lionel Scaloni, 3 - 0 a Venezuela. El entrenador argentino habló de la Furia Roja, sabe su potencial y también dejó en claro que la fecha en la que se encontrarán no es la ideal por la cercanía del Mundial 2026.

Argentina y España.

A pesar de todo, los futboleros están ansiosos por ver girar la pelota en ese partido y cada vez falta menos. De acuerdo a lo que informó el medio deportivo español, El Desmarque, la Finalissima no saldría de estos 4 estadios:

Hard Rock Stadium de Estados Unidos

Wembley Stadium de Inglaterra

Lusail Stadium de Qatar

Estadio Centenario de Uruguay

Estadio Centenario

Los recuerdos de la Selección Argentina en cada estadio

El éxito del combinado nacional durante el último tiempo también significó victorias importantes en todo el mundo. Cada cancha de las posibles para la Finalissima le trae buenos recuerdos al equipo.

Si se juega en el Centenario, significaría poco viaje y cercanía para los hinchas argentinos. El último encuentro por Eliminatorias fue victoria con gol de Thiago Almada. Por otro lado, si se juega en el Hard Rock Stadium, le recordará a todos los argentinos el último campeonato de la Copa América. Allí se disputó la final con Colombia.

Así es el Hard Rock Stadium. (Foto: Captura Viajando Argentina).

Más lejos, en Wembley, fue la última Finalissima justamente, cuando Argentina le ganó 3 - 0 a Italia en una exhibición. Y por último, el más importante es el Lusail de Qatar, sitio donde el país consiguió su tercer campeonato del mundo.