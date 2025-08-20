Locura total y partido suspendido: gravísimos incidentes entre hinchas de Independiente y de la U de Chile

Independiente debía ganarle a la U de Chile en su cancha para pasar a cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido se tornó adverso por un gol tempranero de la visita, pero el Rojo pudo igualarlo antes del segundo tiempo. Sin embargo, el aspecto futbolístico se vio opacado por la violencia.

Unos 4000 hinchas chilenos se encontraban en una tribuna alta, desde donde durante todo el encuentro le arrojaron todo tipo de elementos contundentes a la hinchada de Independiente.

Botellas, butacas, bombas de estruendo y hasta un inodoro fueron arrojados, ocasionando que algunas personas fueran heridas. A raíz del descontrol, el segundo tiempo se detuvo apenas unos minutos después de comenzado. En la transmisión oficial destacaban que la premisa de Conmebol este año es no suspender ningún encuentro bajo ninguna circunstancia.

La televisión no mostró las agresiones, solo se centraba en las imágenes de los jugadores pidiendo a los hinchas que cesen en sus agresiones.

En las redes sí comenzaron a viralizarse los videos en los que se veía la actitud inadmisible de los hinchas visitantes y la esperable respuesta de los del “Rojo”. Mientras tanto, no se observó en ningún momento la intervención de las fuerzas de seguridad.

La voz del estadio, por su lado, pedía que la tribuna visitante desaloje al estadio para reanudar el encuentro. También señalaba que de continuar con los “actos vandálicos”, el equipo chileno sería sancionado.