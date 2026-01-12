La de Valu Cervantes y Enzo Fernández, superado el temporal que los distanció un tiempo, se ha convertido en una de las parejas más queridas de “La Scaloneta”.

Mientras Enzo está cada vez más firme en el Chelsea, la modelo decidió retomar su rol full de mamá y ama de casa, luego de su paso por Masterchef Celebrity, reality que dejó para volver a Inglaterra en pos de la unión familiar.

Enzo Fernández y Valu Cervantes, su pareja.

Así las cosas, y ya pensando en el Mundial 2026, Marley visitó Inglaterra con su programa “Por el mundo” y pasó a saludar a la familia Fernández Cervantes en la imponente y moderna mansión que habitan. En es el relax de la charla, Valu le mostró los distintos ambientes de la vivienda y reveló algo inesperado de Enzo.

¿Por qué a Enzo Fernández le gusta mudarse de casa?

“Nos mudamos hace poquito”, le contó Valu al conductor, quien no dejaba de admirar la impactante vivienda.

Y enseguida la modelo lanzó: “Sí, nos vivimos mudando. A Enzo le gusta mucho cambiar de casa porque dice que renovamos la energía. Así que nos mudamos hace poco".

Entre otras cosas que comentó de la casa es la importancia de que sea tan luminosa -tiene amplísimos ventales por todas partes- ya que la mayor parte de los meses que habitan en ese país es invierno, por lo que oscurece muy temprano.

Además, entre otras cosas que mostró, la casa cuenta con una despensa -muy parecida a la de Masterchef- y una enorme piscina en el patio, que según dijo Valu, no van a disfrutar porque no suelen estar en Londres durante el verano.