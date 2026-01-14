Lionel Scaloni entre los mejores DT del mundo: su posición en el ranking 2025

Lionel Scaloni volvió a ubicarse en el podio del ranking de los mejores entrenadores de 2025, según el informe publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

Lionel Scaloni, DT de la selección argentina, en el sorteo del Mundial 2026. (AP)

En qué puesto quedó Lionel Scaloni

Tras haber alcanzado ese reconocimiento en 2022 y 2023, el técnico nacido en Pujato finalizó en el tercer lugar, por debajo de los españoles Luis de la Fuente y Roberto Martínez.

Luis De La Fuente, entrenador de España (AP)

Luis de la Fuente se consagró ganador del premio por segundo año seguido al mando de la selección española, actual líder del ranking FIFA y próximo rival de la Argentina en la Finalissima que se jugará el 26 de marzo en Qatar.

A lo largo de la temporada, España sostuvo una racha de 31 partidos sin conocer la derrota. Además, otro argentino logró meterse entre los diez mejores entrenadores del ranking: Néstor Lorenzo. El ex defensor estuvo al frente de la selección de Colombia, con la que consiguió la clasificación al próximo Mundial y llegó a la final de la última Copa América 2024, donde cayó por 1 a 0 ante la Argentina.