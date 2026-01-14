Lionel Scaloni entre los mejores DT del mundo: su posición en el ranking 2025

Lionel Scaloni volvió a ubicarse en el podio del ranking de los mejores entrenadores de 2025, según el informe publicado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).
En qué puesto quedó Lionel Scaloni
Tras haber alcanzado ese reconocimiento en 2022 y 2023, el técnico nacido en Pujato finalizó en el tercer lugar, por debajo de los españoles Luis de la Fuente y Roberto Martínez.
Luis de la Fuente se consagró ganador del premio por segundo año seguido al mando de la selección española, actual líder del ranking FIFA y próximo rival de la Argentina en la Finalissima que se jugará el 26 de marzo en Qatar.
A lo largo de la temporada, España sostuvo una racha de 31 partidos sin conocer la derrota. Además, otro argentino logró meterse entre los diez mejores entrenadores del ranking: Néstor Lorenzo. El ex defensor estuvo al frente de la selección de Colombia, con la que consiguió la clasificación al próximo Mundial y llegó a la final de la última Copa América 2024, donde cayó por 1 a 0 ante la Argentina.