Le puso los puntos: el Kun Agüero le respondió al uruguayo Lugano tras su crítica a la Selección Argentina

Desde que Diego Lugano cuestionó a la Selección campeona en el Mundial de Qatar, acusando que la habían favorecido, hacen fila para contestarle. No solo los propios jugadores como Di María, Paredes, Pezzella y siguen las firmas, sino que también el charrúa recibió un tiro externo. En este caso de Sergio Agüero.

El Kun habló en la transmisión de la Champions League en ESPN y Star+ (medios en los que comenta) “¿De cinco penales, cuatro no fueron? Me parece que es mucho. Por ahí, uno te la compro. Pero ya decir cuatro es muy de buscar polémica y de mala leche”, dijo el ex Selección, Independiente, Manchester City y otros equipos.

Kun Agüero en @StarPlusLA:



"Lugano se queja pero fue al Mundial invitado por FIFA. Me imagino que no estarán contentos en FIFA si está hablando mal de los árbitros. Si quiere llamar la atención y fantasmear un poco no está mal, cada uno opina lo que quiere.



Al pedo se mete…

Agüero agregó que “si Diego Lugano quiere llamar la atención y fantasmear un poco no está mal. Cada uno opina lo que quiere, pero yo creo que es un comentario buscando polémica con la gente de Argentina. Entre uruguayos y argentinos nos llevamos bien. Es un comentario bastante innecesario o por ahí para quedar bien con Uruguay”.

"Lugano se queja pero fue al Mundial invitado por FIFA. Me imagino que no estarán contentos en FIFA si está hablando mal de los árbitros. Si quiere llamar la atención y fantasmear un poco no está mal, cada uno opina lo que quiere" - Sergio Kun Agüero.

