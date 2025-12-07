Lando Norris es el campeón de la Fórmula 1 y Franco Colapinto terminó último en el GP de Abu Dhabi

Lando Norris es el campeón de la temporada 2025 en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi. Este domingo fue la última fecha del año, el británico quedó en el tercer puesto en la carrera y superó a Max Verstappen y a su compañero Oscar Piastri del equipo de McLaren.

Norris terminó tercero y logró consagrarse campeón tras una temporada histórica, en la que le quitó el puesto a Verstappen, quien buscaba su quinto título consecutivo.

El británico logró conseguir los puntos que le faltaban para ser el campeón del 2025. Por su parte, Max Verstappen llegó a última fecha con 12 puntos de desventaja respecto a Norris y necesitaba ganar sí o sí, además de que el piloto de McLaren no estuviera entre los tres primeros, lo que no pasó.

El inglés Norris se quedó con la gloria este domingo (Foto: AP).

“Hacía tiempo que no lloraba. Es un viaje muy largo. Primero quiero darles las gracias a mis chicos y a toda la gente de McLaren, a mis padres... ellos son los que me apoyaron desde el principio. Es increíble, ahora sé lo que siente Max Verstappen, quiero felicitarlo tanto a él como a Oscar, porque fue un placer competir contra ellos y aprendí de cada uno. Fue un año muy largo, pero lo logramos”, expresó Norris tras la consagración en la Fórmula 1.

“Es difícil no pensar en el campeonato, pero fue una carrera larga. Vimos varias veces en la Fórmula 1 que cualquier cosa puede pasar al final. Apreté casi hasta el cierre de la carrera y es lo que tuvimos que hacer durante toda la temporada; resultó difícil, pero estoy muy contento. Quiero disfrutar del momento, no hay mucha gente que pueda experimentar lo que he experimentado este año”, agregó el flamante campeón del 2025.

Franco Colapinto terminó último en el GP de Abu Dhabi

Franco Colapinto terminó la carrera en el puesto 20, mientras que Pierre Gasly, su compañero de equipo en Alpine finalizó en el puesto 19.

Franco Colapinto en GP de Abu Dhabi

El piloto argentino largó en el último lugar y terminó en la misma posición de largada. Colapinto terminó más tarde que su compañero Gasly, quien sufrió una penalización.