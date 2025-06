“La vida para mí ya no tiene sentido”: el desgarrador testimonio del papá del jugador de San Telmo

El fútbol argentino transita un inmensa consternación luego de que se diera a conocer la noticia de la muerte de Camilo Nuin, un jugador de San Telmo de 18 años. Esta tarde, el padre del deportista, también llamado Camilo habló con los medios.

“El cirujano fue el único que habló con nosotros, nos dijo que cuando estaba sacando el segundo injerto para reemplazar los ligamentos le dijeron ‘pará, pará, pará que entró en paro’, no entiende bien por qué por qué“, todavía en shock, comenzó su relato para Telenoche.

“Aparentemente, por lo que se rumorea, habrá sido un error del anestesista, de la aplicación de la anestesia, yo no lo puedo certificar eso hasta después de la autopsia”, dijo cauteloso, pero avalando la primera hipótesis, que habla de mala praxis.

Las palabras de despedida, el dolor de la familia

El hombre contó que habían ido camino al hospital riéndose, que hicieron bromas en la previa a la cirugía porque el chico se puso mal la bata. “Y una hora y media después me dijeron que lo estaban reanimando”, cuenta, incrédulo todavía.

Un pequeño Camilo junto a su padre

“Le dije al oído antes de que se lo llevaran que yo voy a ir hasta las últimas consecuencias para saber qué paso. Yo creo que fue mala praxis, no tengo la certeza porque no se hizo la autopsia, pero estoy convencido de eso”, comentó.

Por último, se refirió al inmenso dolor que transita y a la promesa que le hizo a su hijo: “Le dije que lo iba a recordar, que lo iba a necesitar pero que iba a estar fuerte como él yo sé que hubiese querido que yo esté, y que aunque la vida ya no tenga para mí ningún tipo de sentido no iba a dejar a sus seres queridos sin cuidado. Se lo prometí, así que voy a tratar de cumplirlo, pero no puedo describir lo que se siente por dentro porque es un dolor desgarrador que uno siente que estás parado pero literalmente estás muerto”.