La terrible crisis familiar que vive David Beckham: la foto que lo había anticipado

La familia Beckham atraviesa una profunda crisis que salió a la luz en los últimos días, pero que, según revelan ahora, había dejado pistas meses atrás. Un detalle en una foto publicada por David Beckham durante su cumpleaños número 50 ya evidenciaba el distanciamiento con su hijo mayor, Brooklyn.

El 31 de marzo de 2024, el exfutbolista inglés celebró de manera anticipada sus 50 años con un exclusivo evento en Miami. Rodeado de celebridades, amigos y sus tres hijos menores (Romeo, Cruz y Harper), David compartió en redes sociales las fotos más destacadas de la noche.

Sin embargo, algo llamó la atención: Brooklyn Beckham estaba ausente en la imagen familiar y tampoco fue mencionado en la publicación. En ese momento, seguidores y medios británicos especularon sobre posibles tensiones, aunque nada parecía confirmado.

La ruptura que se hizo pública

Cinco meses después, la distancia familiar quedó expuesta de forma definitiva. Según informó el diario inglés The Mirror, David y Victoria Beckham no fueron invitados a la renovación de votos matrimoniales de Brooklyn y su esposa, la actriz Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham y su esposa

El evento, al que asistieron unas 200 personas, dejó fuera no solo a los padres, sino también a los hermanos menores de Brooklyn. Fuentes cercanas señalaron que la pareja se enteró del festejo a través de internet, lo que generó sorpresa y dolor.

Un conflicto sin resolver

De acuerdo con allegados citados por la prensa británica, la familia Beckham lleva “muchos meses” intentando recomponer la relación con Brooklyn y Nicola, sin obtener respuesta. “La puerta está abierta. Nadie quiere ver este tipo de dolor. Al fin y al cabo, la sangre es más espesa que el agua”, expresó un amigo cercano del joven al periodista Tom Bryant.

Por ahora, ni David ni Victoria han hecho declaraciones públicas, pero la ausencia de Brooklyn en la vida familiar y la exclusión en un evento tan íntimo como una segunda boda marcan uno de los capítulos más tensos en la historia de los Beckham.