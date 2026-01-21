La predicción de la IA: el campeón, la decepción y la revelación del Torneo Apertura 2026

A horas de comenzar un nuevo campeonato local, se le pidió a la inteligencia artificial que, a modo de predicción, arriesgue tres equipos claves que marcarán el semestre, tanto por lo bueno como por lo malo.

Por eso, luego de la consulta, la IA eligió al equipo campeón, a la revelación y a la decepción del Torneo Apertura 2026 que se viene. Hay sorpresas.

El equipo campeón del Torneo Apertura 2026, según la IA

El ChatGPT analizó distintos factores y llegó a la conclusión de que River será el ganador del título. Su predicción la basó en el armado del plantel, la regularidad en las fases de liga, la jerarquía para los duelos de eliminación directa y la búsqueda imperiosa que tendrá el equipo luego de un 2025 malo.

River ganó su primer partido del año ante Millonarios con gol de Gonzalo Montiel. (Prensa River Plate).

El equipo decepción del Torneo Apertura 2026, según la IA

Siguiendo su estudio, el chatbot eligió a San Lorenzo como el equipo que no estará a la altura del campeonato. La inestabilidad institucional, el plantel corto y desbalanceado, la dependencia de rendimientos individuales y un formato cruel fueron los motivos que tuvo para la elección.

San Lorenzo vs. Central Córdoba por los octavos de final del Torneo Clausura. (Prensa Casla)

El equipo revelación del Torneo Apertura 2026, según la IA

Concluyendo, nombró a Argentinos Juniors como el equipo que dará la sorpresa en el ámbito doméstico. La mezcla del plantel joven con grandes referentes, los últimos campeonatos y su buena performance contra equipos de más jerarquía fueron los motivos mencionados por la IA. Si bien el Bicho viene de tener buenas actuaciones, pareciera que todavía está para más, principalmente en los momentos cúlmines.

El entrenador del Bicho. (Foto: Prensa AAAJ).

Horarios y días confirmados para la primera fecha del Torneo Apertura 2026

Así se jugará la primera jornada del fútbol argentino en su retorno.

Jueves 22 de enero

17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)

20.00 Unión – Platense (Zona A)

20.00 Banfield – Huracán (Zona B)

22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

22.15 Instituto – Vélez (Zona A)

Viernes 23 de enero

17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)

20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)

22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)

22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de enero

17.00 Barracas Central – River (Zona B)

19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)

22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)

Domingo 25 de enero

18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)

21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)