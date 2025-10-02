La “ley del ex” no falla: con gol de Maxi Salas, River eliminó a Racing y es semifinalista de la Copa Argentina

River y Racing se enfrentaron por los cuartos de final de Copa Argentina en uno de los clásicos más picantes del último tiempo. Además de estar en juego el pase a la semifinal del torneo, en las hinchadas estuvo presente más viva que nunca la “novela” del mercado de pases: el de Maximiliano Salas de la Academia al Millonario.

Y, como suele suceder, la “ley del ex no falla”: fue Salas quien con un gol tempranero le dio el triundo a los de Marcelo Gallardo, que pudieron levantar cabeza tras semanas adversas.

Todos los ex Racing se alinearon para darle el triunfo a River. Arrancó con un cambio de frente del siempre efectivo Juan Fernando Quintero para Marcos Acuña, quien lo puso a correr a Facundo Colidio, para que luego asista a Salas. El delantero abrazó y sonrió a sus compañeros, pero no lo gritó.

River ante Racing, por Copa Argentina. (Prensa River).

Fue una rápida ventaja para el Millonario que, de todos modos no pudo estirar la diferencia. Racing, por su lado, tuvo varias oportunidades de empatar, con el bueno de “Maravilla” Martínez como punta de lanza pero no pudo concretar. A los 90′, el mismo delantero de la Academia saldría expulsado por doble amarilla, tras un codazo a Martínez Quarta.

En el segundo tiempo el partido se vio demorado por baja visibilidad, a raíz del humo de las bengalas. Al reanudarse, el árbitro dio 14′ extra, pero el resultado cerró en 1 a 0.

Los pasacalles contra Salas y Gallardo

Según dicen desde el lado de la Academia, Maxi Salas había acordado el contrato con los de Avellaneda para seguir en el club, pero dejó plantado a los dirigentes por un llamado de Marcelo Gallardo y la posibilidad de jugar en el Millonario.

El correntino tomó la decisión de irse al club de Núñez, que pagó la cláusula de rescisión y los fanáticos no se lo dejaron pasar. Declaraciones cruzadas entre dirigentes y la ruptura de una relación que parecía formarse, también se hicieron presentes este jueves en Rosario.

Salas con la camiseta de River.

Previo al encuentro, el periodista partidario de Racing, Leandro Adonio Belli, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, dos pasacalles que tienen los hinchas: “Salas como el chileno, traidor”, “Gallardo borracho y golpeador”.

Pasacalles contra Salas y Gallardo.

Así formó River

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT Marcelo Gallardo.

Así formó Racing

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Agustín Almendra, Santiago Sosa, Bruno Zucullini; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT Gustavo Costas.