La IA reveló cómo le irá a la Selección Argentina y quién será campeón del Mundial 2026

La Selección Argentina ya conoce a sus rivales del Grupo J para el Mundial 2026: Austria, Argelia y Jordania. Con la mayoría de las zonas prácticamente definidas para la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, TNT Sports aprovechó el sorteo para consultarle a ChatGPT por sus predicciones.
Cómo le irá a Argentina y quién ganaría el Mundial 2026, según la IA
Con el panorama del certamen comenzando a tomar forma, la inteligencia artificial anticipó un escenario poco alentador para el equipo de Lionel Scaloni: según su proyección, Argentina quedaría eliminada en los Cuartos de Final a manos de Brasil, selección que, de acuerdo con la IA, se convertiría en la gran sorpresa y terminaría como subcampeona del torneo.
De acuerdo con la predicción de ChatGPT, Francia levantaría la Copa del Mundo 2026 tras vencer 2 a 1 a Brasil en la final, con goles de Kylian Mbappé y Marcus Thuram u Ousmane Dembélé; del lado brasileño, el descuento sería obra de Vinícius Jr. Según este pronóstico, Argentina avanzaría en el Grupo J con 7 puntos, aunque su camino se detendría en los Cuartos de Final frente al conjunto carioca.