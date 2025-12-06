La IA reveló cómo le irá a la Selección Argentina y quién será campeón del Mundial 2026

La Selección Argentina ya conoce a sus rivales del Grupo J para el Mundial 2026: Austria, Argelia y Jordania. Con la mayoría de las zonas prácticamente definidas para la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, TNT Sports aprovechó el sorteo para consultarle a ChatGPT por sus predicciones.

HORA DE WASHINGTON | Fixture de la selección argentina en el Mundial 2026. (Captura)

Cómo le irá a Argentina y quién ganaría el Mundial 2026, según la IA

Con el panorama del certamen comenzando a tomar forma, la inteligencia artificial anticipó un escenario poco alentador para el equipo de Lionel Scaloni: según su proyección, Argentina quedaría eliminada en los Cuartos de Final a manos de Brasil, selección que, de acuerdo con la IA, se convertiría en la gran sorpresa y terminaría como subcampeona del torneo.

El entrenador argentino Lionel Scaloni devuelve el trofeo de la Copa del Mundo al escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de fútbol 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025 (Mandel Ngan/Pool Photo vía AP)

De acuerdo con la predicción de ChatGPT, Francia levantaría la Copa del Mundo 2026 tras vencer 2 a 1 a Brasil en la final, con goles de Kylian Mbappé y Marcus Thuram u Ousmane Dembélé; del lado brasileño, el descuento sería obra de Vinícius Jr. Según este pronóstico, Argentina avanzaría en el Grupo J con 7 puntos, aunque su camino se detendría en los Cuartos de Final frente al conjunto carioca.