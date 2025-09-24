La IA arriesgó: el resultado de la vuelta entre Palmeiras y River por Copa Libertadores

Comenzó la resolución de las llaves de final de los cuartos de Copa Libertadores y hoy a las 21:30 hs, River visita a Palmeiras con el objetivo de remontar el 1 - 2 de la ida y pasar a semifinales. La IA se animó a arriesgar un resultado sobre el partidazo en Brasil.

La IA arriesgó: ¿Lo da vuelta River?

En el primer tiempo que se disputó en el Monumental, la superioridad del Verdao fue abrumadora, al punto de que algunos hinchas del Millonario festejaban irse tan solo dos goles abajo al entretiempo. Pero en la segunda parte la tendencia cambió; los dirigidos por Marcelo Gallardo dominaron el partido, achicaron el resultado y hasta pudieron empatarlo. Estos últimos minutos son los que les dan esperanzas a los hinchas para soñar con una posible remontada en São Paulo.

River vs Palmeiras por Copa Libertadores.

Ante eso, se le preguntó a la IA por un posible desenlace el partido, respondió: "Creo que River no da vuelta la serie. Pienso que Palmeiras logra imponerse por lo menos 1-0 o 2-1, lo que le da la serie“, y concluyó: ”Diría que la posibilidad de que River pase ronda en esta vuelta está en torno al 15-20%. No es imposible, pero la balanza está bastante inclinada para Palmeiras“.

Qué necesita River para pasar de ronda

Es importante destacar que hace algunos años se eliminó el famoso gol de visitante en la Copa Libertadores, por lo que el resultado de ida es un poco más ligero para River. El club de Núñez, para pasar a las semifinales de Copa Libertadores debe:

Ganar por un gol y ganar en penales

Ganar por más de un gol

En la edición del 2020, que se jugó a puertas cerradas por la pandemia, el Millonario fue a Brasil en busca de remontar un 0 - 3 y a pesar de que lo mereció, ganó solamente por dos goles y quedó afuera.