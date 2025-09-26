La FIFA suspendió por un año a siete jugadores: hay tres argentinos, uno es de Vélez

Una decisión de impacto mundial fue dada a conocer por la FIFA este viernes, cuando estableció que 7 jugadores fueran suspendidos por un año.

La medida se debe a que infringieron un artículo del Código Disciplinario vinculado a la “falsificación de documentos”.

Garcés, Machuca y Holgado, sancionados por la FIFA

La explicación del organismo es que, en medio del proceso de elección para representar a la Selección de Malasia, se habría presentado documentación falsa de los futbolistas. La entidad regente del fútbol malayo también recibió una dura sanción, especialmente económica.

A qué jugadores y por qué los sancionó la FIFA

Los implicados son los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado -que juegan en Vélez, Alavés de España y América de Cali de Colombia, respectivamente-. También fueron sancionados Gabriel Felipe Arrocha, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a la Federación Malasia de Fútbol (FMF) y a siete jugadores por infringir el art. 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de documentos”, dicta el primer párrafo del comunicado oficial de la FIFA.

Según indicaron, la Federación Malasia de Fútbol (FMF) utilizó documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados en una convocatoria.

Los deportistas representaron a esa selección en la goleada 4-0 sobre Vietnam del 10 de junio pasado, en un duelo válido por la tercera ronda de los clasificatorios para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudita 2027.

Y el mensaje sigue: “Posteriormente, la FIFA recibió una queja relacionada con los criterios de convocatoria de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano".

Luego del reclamo, la Comisión Disciplinaria evaluó la documentación, encontró las irregularidades e impuso una serie de sanciones económicas y deportivas.

Cuáles son las sanciones

La sanción que cabe para los futbolistas es de “12 meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol, que se hará efectiva a partir de la fecha de la notificación de la decisión”. También deberán pagar 2.500 francos suizos (USD 2.500). En tanto, la FMF recibió una multa de 350.000 francos suizos (USD 438.000).

Desde la entidad malaya confirmaron que apelarán la medida y aseguraron que “tanto los jugadores afectados como la propia Federación han actuado de buena fe y con total transparencia”

Y sumaron: “La FIFA ya había examinado la elegibilidad de los jugadores en cuestión y había dado su aprobación oficial para que pudieran representar a Malasia”.

Dónde juegan los sancionados

Machuca jugó en 22 partidos con el Fortín, convirtió un gol y tuvo una asistencia. Está a préstamo desde Fortaleza de Brasil hasta el 31 de diciembre próximo.

Garcés es un habitual titular en el Alavés, equipo liderado por José Bordalás. Jugó todos los minutos en los seis primeros partidos de La Liga de España y recibió dos amonestaciones. Holgado es futbolista de América de Cali desde enero de 2024, cuando dejó Gimnasia. Lleva anotados 8 goles y 2 asistencias en 39 partidos en lo que va del 2025.

Los tres argentinos debutaron representando a Malasia en ese cruce contra Vietnam. Garcés, zaguero central de 26 años, jugó los 90 minutos; Holgado, centrodelantero de 30 años, fue reemplazado a los 73 minutos por Machuca.

Imanol Machuca no fue convocado para los amistosos de septiembre con victorias ante Singapur (2-1) y Palestina (1-0), pero Facundo Garcés jugó todo el primer duelo y Rodrigo Holgado disputó 82′ del segundo compromiso.

En cuanto a los otros sancionados, Gabriel Felipe Arrocha nació en España, tiene 23 años y se desempeña como lateral izquierdo en Unionistas, en la Tercera División de ese país. João Vitor Brandão Figueiredo es un delantero originário de Sao Paulo, que jugó en el filial del Atlético Mineiro con presente en el Johor de Malasia. Allí también juegan Héctor Alejandro Hevel Serrano, volante central neerlandés de 29 años, y el defensor Jon Irazábal Iraurgui, zaguero de 28 años.