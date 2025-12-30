La FIFA analiza la modificación de una regla que cambiaría el fútbol para siempre

A lo largo de mucho tiempo, el fútbol fue modificando sus reglas para adaptarse a los tiempos, la capacidad de los jugadores y la demanda del espectáculo. Sin embargo, todavía hay reglas que se prestan al debate entre los aficionados y la FIFA le prestó atención.

Gianni Infantino, presidente de la federación, anunció posibles cambios en el reglamento, en su exposición durante el World Sport Summit que se hizo en Dubai.

La FIFA analiza cambiar el offside para siempre

“Hace años, introdujimos el VAR para que el fútbol fuera más justo, para dar al árbitro la oportunidad de corregir un error que millones de personas, en casa o incluso en el estadio, podrían haber visto”, expresó Infantino.

En esa misma línea, el mandamás de la FIFA, agregó: “Seguimos mejorando el VAR con tecnología cada vez más avanzada para ayudar a los árbitros a tomar la decisión correcta. Seguimos examinando las reglas, preguntándonos cómo podemos hacer que el juego sea más ofensivo, más atractivo. Consideremos la regla del fuera de juego, que ha evolucionado con los años y que exige que el atacante se sitúe detrás del defensor, en línea con él: quizás en el futuro tenga que estar completamente por delante para estar fuera de juego”.

La nueva propuesta del offside.

Además, también confesó estar buscando maneras para evitar ciertas mañas: “Pero también estamos evaluando medidas para evitar pérdidas de tiempo. Es importante que el juego fluya con fluidez, por lo que las interrupciones deben minimizarse”.

Gianni Infantino, en el sorteo del Mundial 2026. (AP)

Qué es la Ley Wenger

La llamada Ley Wenger sobre el offside es una propuesta impulsada por Arsène Wenger que busca modificar la interpretación del fuera de juego para favorecer el juego ofensivo y aumentar la cantidad de goles. Según esta idea, un atacante estaría habilitado siempre que cualquier parte de su cuerpo esté en línea con el último defensor, incluso si otra parte se encuentra adelantada, lo que representa un cambio significativo respecto a la regla actual.

El objetivo central es reducir las decisiones milimétricas del VAR, evitar offsides imperceptibles para el ojo humano y darle mayor fluidez al juego. Aunque todavía no fue aprobada de forma definitiva, la iniciativa ya se prueba en torneos juveniles y genera un intenso debate en el fútbol mundial sobre cómo equilibrar justicia arbitral, espectáculo y esencia del deporte.