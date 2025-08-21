Deportes / Independiente

Gianni Infantino, presidente de FIFA, sobre los incidentes entre Independiente y U de Chile: “Condeno...”

La máxima autoridad de la FIFA, se refirió a lo que sucedió en el partido entre Independiente y Universidad de Chile.

Redacción Vía País
21 de agosto de 2025,

El presidente de la FIFA Gianni Infantino (izquierda) entrega un banderín al líder de la CONMEBOL Alejandro Domínguez el viernes 31 de marzo de 2023 en Luque, Paraguay (AP Foto/Jorge Saenz)

El lamentable episodio de violencia sucedido en Avellaneda trascendió a nivel mundial. La violencia se apoderó del fútbol una vez más y lo que se vivió ayer en la cancha de Independiente quedará en los libros de la historia negra del fútbol sudamericano. El presidente de FIFA, Gianni Infantino, condenó enérgicamente lo sucedido con un comunicado publicado en su historia de Instagram.

Hay 19 hinchas de Universidad de Chile que están siendo atendidos y uno de ellos, muy grave. 111 detenidos y un estadio que fue el escenario de una barbarie.

El comunicado de Gianni Infantino sobre lo sucedido en Avellaneda

Mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram, el mandamás expresó: “Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires. La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo. Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, habla durante el 75 Congreso de la entindad en la sede de CONMEBOL en Luque, Paraguay, jueves 15 mayo, 2025. (AP Foto/Fernando Calistro)
Así quedó el Libertadores de América tras los incidentes

La gente llegó a la cancha para ver un espectáculo deportivo, pero nada de eso pasó. Enfrentamientos entre la hinchada de Independiente y Universidad de Chile concluyeron con el partido cancelado, 19 heridos chilenos y 111 detenidos. También, hubo gente del Rojo que fue herida por los proyectiles que se lanzaban desde la tribuna superior del LDA. Así quedó el estadio de Independiente tras los incidentes contra la Universidad de Chile.

Las imágenes difundidas ganaron mucha repercusión en redes sociales por los destrozos que se muestran.

Cómo es el estado de salud de los hinchas chilenos

Según el reporte difundido, son 19 los hinchas chilenos heridos y uno de ellos en situación delicada. Están internados en el Hospital Fiorito y la Fiscalía 4 de Avellaneda lleva la causa que actualmente cuenta con 111 detenidos, según lo confirmó Ariel Alarcón, agregado de la policía chilena en Buenos Aires.

Avellaneda. Incidentes en Independiente - U. de Chile. (Clarin)
Nombres e información oficial de los hinchas heridos

Según el reporte del Hospital Fiorito de Avellaneda, estos son los hinchas de la U que tuvieron que ser atendidos.

  • Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.
  • Jaime Mora, cirugía por fractura.
  • Pablo Mora, politraumatismo.
  • Brayan Martínez, apuñalado.
  • Ignacio Castro, sutura en la cabeza.
  • Diego Trujillo, politraumatismo.
  • Sebastián Aliste, politraumatismo.
  • Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.
  • Hian Abreu, politraumatismo.
  • Carlos Mesa, politraumatismo.
  • Román Silva, politraumatismo.
  • Victoria Neira, politraumatismo.
  • Andrés Villlalobos, traumatismo de cráneo (en observación)
  • Diego Montero, apuñalado en tórax superior y traumatismo de cráneo
  • Renato Urbina, traumatismo de cráneo
  • Joaquín Vaina, politraumatismo
  • Rubén Torres, politraumatismo
  • José Acuiada, politraumatismo
  • Patricio Valenzuela, politraumatismo

