La decisión que tomó Alpine para ayudar a Franco Colapinto en la Fórmula 1

El rendimiento de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es un tema que siguen de cerca todos los argentinos amantes del deporte. El piloto todavía no pudo conseguir puntos en la temporada 2025, y su auto, el A525 es uno de los principales puntos de discusión.

Por eso, Alpine decidió contratar a Oliver Bray, un ingeniero de diseño mecánico que ayudará a Colapinto a sentirse mejor en su monoplaza y mejorar el rendimiento en el Campeonato Mundial de F1.

Qué dijo Oliver Bray tras su llegada a Alpine

El profesional llega desde McLaren con ocho años de trayectoria en la competencia más importante de automovilismo a nivel mundial. Su trabajo fue importante para que pilotos como Lando Norris y Oscar Piastri, hoy en día peleen por el título. “Me complace compartir que estoy comenzando un nuevo puesto como Ingeniero Líder de Diseño Mecánico en Alpine”, comunicó Bray en su cuenta de LinkedIn.

Los mecánicos de Alpine, en el ojo de la tormenta (Alpine)

Oliver ya empezó sus tareas en la escudería francesa y aplicará sus conocimientos para desarrollar el crecimiento de Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Gasly habló de su relación con Franco Colapinto (Alpine)

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en Fórmula 1

Cuando terminen las vacaciones de verano, el primer desafío para el piloto es el Gran Premio de los Países Bajos, el fin de semana del 31 de agosto. A continuación, el calendario para los últimos días del mes, en hora de Argentina:

Viernes 29 de agosto

Práctica 1: 07:30

Práctica 2: 11:00

Sábado 30 de agosto

Práctica 3: 06:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10:00