La buena noticia que recibió Franco Colapinto antes de volver a la F1 en el GP de Países Bajos

Se terminaron las vacaciones para los pilotos de la Fórmula 1 y este fin de semana vuelve la actividad en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial. Franco Colapinto estará presente en el Gran Premio de Países Bajos tras un Hungría accidentado.
La buena noticia que recibió Franco Colapinto
Todo el tiempo se está hablando sobre la continuidad del argentino en la F1 porque todavía no se asentó en Alpine y las butacas son muy codiciadas. Pero al menos por ahora, algunos rumores quedarán obsoletos por un largo tiempo.
Lo cierto es que Valtteri Bottas y Checo Pérez eran dos de los nombres que trascendían como posibles reemplazos del nacido en Pilar para la temporada que viene. Sin embargo, los dos pilotos firmaron con Cadillac, la nueva escudería que llega a la Fórmula 1 el próximo año.
Esto representa un alivio para Colapinto, que en algún momento también sonó como candidato para estar en la marca estadounidense, pero ahora deberá aferrarse al asiento de Alpine.
Cuándo corre Colapinto el GP de Países Bajos
Luego del receso de verano, el bonaerense regresa a las pistas y tendrá la atención de todos los argentinos fanáticos del automovilismo. Los horarios en Argentina son los siguientes:
Viernes 29 de agosto
- Prácticas Libres 1: 7.30 a 8.30 horas
- Prácticas Libres 2: 11.00 a 12.00 horas
Sábado 30 de agosto
- Prácticas Libres 3: 6.30 a 7.30 horas
- Clasificación: 11.00 a 12.00 horas
Domingo 31 de agosto
- Carrera: 10.00 horas
Cómo le fue a Colapinto en todas sus carreras de 2025 en Fórmula 1
- GP de Emilia-Romaña: 16° lugar
- GP de Monaco: 13° lugar
- GP de España: 15° lugar
- GP de Canadá: 13° lugar
- GP de Austria: 15° lugar
- GP de Gran Bretaña: Abandono
- GP de Bélgica: 19° lugar
- GP de Hungría: 18° lugar