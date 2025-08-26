La buena noticia que recibió Franco Colapinto antes de volver a la F1 en el GP de Países Bajos

Se terminaron las vacaciones para los pilotos de la Fórmula 1 y este fin de semana vuelve la actividad en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial. Franco Colapinto estará presente en el Gran Premio de Países Bajos tras un Hungría accidentado.

La buena noticia que recibió Franco Colapinto

Todo el tiempo se está hablando sobre la continuidad del argentino en la F1 porque todavía no se asentó en Alpine y las butacas son muy codiciadas. Pero al menos por ahora, algunos rumores quedarán obsoletos por un largo tiempo.

Franco Colapinto quiere mejorar en Alpine para asegurarse su butaca este año e ilusionarse con seguir en 2026. (Prensa Alpine)

Lo cierto es que Valtteri Bottas y Checo Pérez eran dos de los nombres que trascendían como posibles reemplazos del nacido en Pilar para la temporada que viene. Sin embargo, los dos pilotos firmaron con Cadillac, la nueva escudería que llega a la Fórmula 1 el próximo año.

Bottas y Checo Pérez correrán para Cadillac (Prensa)

Esto representa un alivio para Colapinto, que en algún momento también sonó como candidato para estar en la marca estadounidense, pero ahora deberá aferrarse al asiento de Alpine.

Cuándo corre Colapinto el GP de Países Bajos

Luego del receso de verano, el bonaerense regresa a las pistas y tendrá la atención de todos los argentinos fanáticos del automovilismo. Los horarios en Argentina son los siguientes:

Viernes 29 de agosto

Prácticas Libres 1: 7.30 a 8.30 horas

Prácticas Libres 2: 11.00 a 12.00 horas

Sábado 30 de agosto

Prácticas Libres 3: 6.30 a 7.30 horas

Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10.00 horas

Colapinto en la práctica 3 del GP de Silverstone (Prensa)

Cómo le fue a Colapinto en todas sus carreras de 2025 en Fórmula 1

GP de Emilia-Romaña: 16° lugar

GP de Monaco: 13° lugar

GP de España: 15° lugar

GP de Canadá: 13° lugar

GP de Austria: 15° lugar

GP de Gran Bretaña: Abandono

GP de Bélgica: 19° lugar

GP de Hungría: 18° lugar