La actitud de los jugadores de River con los hinchas que hizo explotar la polémica

River perdió 3 - 1 frente a Palmeiras en Brasil, quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores y una actitud de los jugadores tras finalizar el encuentro causo el repudio de los hinchas, que se manifestaron en el estadio y en las redes sociales.

La actitud de los jugadores de River que enojó a los hinchas

Como es habitual en los partidos que hay visitantes, una parcialidad debe esperar dentro del estadio para evitar conflictos con la otra a la salida. Los hinchas millonarios luego del partido tuvieron que quedarse aproximadamente una hora más en la tribuna haciendo tiempo y eso fue lo suficiente para que los futbolistas millonarios se cambien, bañen y se vayan del Allianz Parque.

La actitud de los futbolistas de River que molestó a sus hinchas es que los jugadores tuvieron que cruzar el campo de juego para abandonar el estadio y en todo el recorrido, ninguno levantó la cabeza ni saludo a la hinchada que permanecía allí.

“Se acaban de ir los jugadores de River, caminaron por adelante nuestro. Ninguno miró a la gente ni levantó las manos acá en el Allianz Parque. Así estamos", “Una vergüenza, no miró nadie”, escribieron algunos de los presentes.

Además, en medio del trayecto, los hinchas millonarios mostraron su descontento con una canción de reclamo: “A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular”.

Qué se le viene a River: próximos partidos

Los dirigidos por Marcelo Gallardo vuelven a jugar el domingo a las 18:00 hs frente a Deportivo Riestra en el Estadio Monumental y será un partido en el que la paciencia de los hinchas será menor a la habitual. Sin embargo, el desafío más fuerte que tiene el jueves 2 de octubre frente a Racing por cuartos de final de Copa Argentina en el Gigante de Arroyito.